Ambulance: Michael Bay im KUKKSI-Interview

„Ambulance“ kommt in die Kinos! Es handelt sich dabei um einen echten Actionkracher von Michael Bay. Der Film feierte nun Premiere in Berlin. KUKKSI-Reporter Marcel Flock hatte die Möglichkeit, mit dem Regisseur zu sprechen.

In dem Film geht es um Will Sharp, der dringend 231.000 US-Dollar für eine notwendige Operation seiner Frau braucht. Der Haken: Er hat die Kohle nicht! Deshalb wendet er sich an seinen kriminellen Adoptivbruder, welcher ihn zu einem Banküberfall überredet. Das geht jedoch ordentlich schief – sie nehmen einen Polizisten als Geisel und sind mit ihm auf der Flucht. „Master of Desaster“-Regisseur Michael Bay präsentierte in Berlin jetzt den Actionkracher.

KUKKSI-Interview mit Michael Bay

Was war die größte Herausforderung für dich, diesen Film während der Corona-Pandemie zu drehen?

Michael Bay: Zuerst einmal ihn in so kurzer Zeit zu drehen. 38 Tage ist wirklich kurz. Ich habe mir keine Sorgen um Covid gemacht, da der Höhepunkt der Corona-Pandemie war, als es begann. Es war alles gesperrt, was gut für den Dreh war.

Was war der anspruchsvollste Stunt oder Explosion bei „Ambulance“?

Michael Bay: Du musst wissen, dass ich inzwischen so viele Stunts gemacht hab, dass ich die aus dem Ärmel schüttle. Ich muss halt bloß jedesmal auf die Sicherheit achten und vorsichtig sein. Ich denke, der auf meinem Instagram-Kanal war am lustigsten. Man sieht mich, ich bin in einem schwarzen Feuerwehranzug und du siehst, wie ich meine Arme in die Höhe strecke, denn das war ein perfekt geplanter Stunt. Er sieht gefährlich aus, aber es war perfekt geplant.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Michael Bay (@michaelbay)

Wie war es eigentlich für dich, deinen eigenen Hund mit in den Film zu packen?

Michael Bay: Das war echt spaßig. Wir waren schnell, aber wir hatten einen großartigen Stuntdriver und ich hielt nur den 200-Pfund-Hund, wollte mich hinlegen, also lag ich buchstäblich mit meinen Füßen auf dem Rücksitz und ich schubste ihn durch die Takes.

Was macht den Film so besonders für dich?

Michael Bay: Ich liebe die Spannung und die Schauspieler haben einen tollen Job gemacht. Und das Publikum ist dadurch sehr involviert, wenn es persönlich ist.

„Ambulance“ läuft seit dem 24. März 2022 im Kino.