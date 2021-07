Amazon und Co.: Das kannst du tun, wenn sich Lieferung verzögert!

Wer kennt es nicht? Man hat irgendetwas Tolles im Internet gefunden und direkt bestellt. Nun wartest du ganz sehnsüchtig auf dein Paket, aber es will einfach nicht kommen – obwohl es schon zugestellt hätte sein müssen. Was kannst du jetzt tun und was passiert, wenn ein Paket verschwindet?

Online shoppen zu gehen, ist so beliebt wie noch nie zuvor. Das liegt zum einen an der Coronapandemie – immerhin hatten über Monate viele Läden geschlossen. Aber auch daran, dass immer mehr Online-Shops aufgebaut werden und man so viel bequemer bestellen kann. Mittlerweile kann man ja sogar bei Supermärkten bestellen. Aber was passiert, wenn sich eine Lieferung verzögert oder gar nicht ankommt?

Das solltest du tun, wenn sie die Lieferung verzögert

Wenn du dir im Internet bestellst hast, dann kann man normalerweise immer nachschauen, ob der Shop noch bei der Bearbeitung der Bestellung ist oder ob sie tatsächlich schon deine Ware versendet haben. Manchmal ist es nämlich auch so, dass die Ware gar nicht direkt versendet wird, sondern erst einmal in der Firma selbst noch vorbereitet werden muss. Das ist keine Seltenheit. Da kann man in der Regel auch nichts machen. Das Gute daran ist aber, dass du weißt, dass es nicht an einem Problem mit der Lieferung liegt. Das ist in der Regel nämlich eher nervig.

Was tun, wenn versendetes Paket ewig nicht ankommt?

Doch was macht man eigentlich, wenn das Paket schon versendet wurde, aber einfach nicht bei dir zu Hause ankommt? Klar. Das Erste was man jetzt macht, ist erst einmal die Sendung zu verfolgen. Das kannst du immer auf der Seite des Paketzustellers wie DHL, Hermes, DPD, UPS und Co. direkt nachschauen. Wenn dein Paket angeblich zugestellt sei, dann solltest du dich mit dem Shop in Verbindung setzen. Da scheint etwas schief gelaufen zu sein. Wenn es aber immer noch auf dem Versandweg sein sollte, dann kannst du dich auch an den Paketzusteller wenden. Bei Online-Shops wie Amazon gibt es beispielsweise Erstattungen, wenn ein Paket verspätet ankommt. Informiere dich also gründlich auf der Seite, wo du bestellt hast. Schon gelesen? Nutella leer? Diese 3 Dinge kannst du mit dem Glas machen!