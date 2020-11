Alkoholabbau beschleunigen – geht das?

Wenn man am nächsten Morgen immer noch leicht angetrunken ist, aber das wichtige Frühstück bei den Eltern vergessen hat heißt es nur eins: Nüchtern werden. Und das so schnell wie möglich. Theorien besagen, dass fettiges Essen oder Essen allgemein dem Alkoholrausch entgegen wirken soll – doch stimmt das überhaupt?

Obwohl die Weihnachtsmärkte dieses Jahr aufgrund des Coronavirus wohl nicht aufmachen werden, ist das noch lange keine Grund auf den Alkohol zu verzichten. Die Deutschen haben in der harten Lockdown-Zeit prozentual deutlich mehr getrunken, als in Nicht-Corona-Zeiten. Auf Langeweile folgt das Partyspiel per FaceTime – man kennt es. Und machmal kann es auch bei solchen FaceTime-Treffen ziemlich alkoholreich dahergehen wie wir wissen.

Alkohol lässt sich nicht schneller abbauen

Doch was ist mit dem seltenen Fall, dass man innerhalb kürzester Zeit wieder nüchtern werden muss/will? Regel Nummer eins sagt: fettiges Essen hilft schneller Alkohol abzubauen. Falsch. Denn deine Leber arbeitet den größten Teil beim Alkoholabbau – nicht der Magen. Und deiner Leber ist es herzlich egal wie fettig oder wie viel du isst. Die Leber schafft zwischen 0,1 und 0,2 Promille die Stunde den Alkohol abzubauen. Und dabei ist es irrelevant wie viel du wiegst, wie groß du bist. Frauen brauchen aber deutlich länger, um sich wieder auf null Promille zu kriegen, als Männer.

Das Katerfrühstück hilft dem Körper

Doch eine gute Nachricht soll es trotzdem geben: Du kannst natürlich dem Kater am nächsten Morgen wenigstens ein bisschen entgegenwirken. Dein Körper hat durch den Alkohol, bzw. Durch den Alkoholabbau extrem viel Flüssigkeit und Elektrolyte verloren, was zu den typischen Mangelerscheinungen, in Form des berühmten Katers führt. Gib dir am nächsten Tag also etwas Ruhe, trink ausreichen und gönne dir ein deftiges Frühstück. Was anderes kannst du dann sowieso nicht tun – außer die ein oder andere Ibuprofen oder Paracetamol gegen die hämmernden Kopfschmerzen.