Alicebambam: Influencerin an Döner verschluckt und gestorben

Die Influencerin Alicebambam wollte eigentlich nur einen Döner essen. Allerdings verschluckte sie sich daran, weil sie ihn zu schnell gegessen hätte. Ihr blieb das Essen im Hals stecken. So sehr, dass sie ins Koma fiel und nun nach vielen Monaten letztendlich an den Folgen starb. Die thailändische Instagramerin wurde gerade einmal 27 Jahre alt.

Die komplette Social Media-Welt trauert um die Influencerin Arisara Karbdecho, welche unter dem Namen Alicebambam besser bekannt ist. Vor allem, weil sie an einem so tragischen Tod starb und noch sehr jung war, ist es besonders erschütternd. Am Montag wurde sie offiziell als Tod erklärt. Nun richtet sich ihre Mutter an alle jungen Menschen.

Alicebambam lag im Koma

Unvorstellbar, wie viel Pech die 27-Jährige hatte. Sie soll den Döner zu schnell gegessen haben und sich dabei so sehr daran verschluckt haben, dass sie nicht mehr atmen konnte. Sie fiel für rund drei Monate ins Koma. Dennoch konnten die Ärzte am Ende nichts mehr für sie tun. Sie starb an den Folgen der Erstickung. Nun hat ihre Mutter der jungen Generation etwas zu sagen.

Mutter appelliert an junge Menschen

Nach dem tragischen Tod ihrer Tochter hat die Mutter noch ein paar Worte an die Generation zu richten. ,,Ich möchte alle Teenager daran erinnern, gut auf ihre Gesundheit zu achten, rechtzeitig zu essen und sich ausreichend auszuruhen. […] Ich möchte nicht, dass so etwas noch einmal jemandem passiert“, schrieb sie via Facebook. Schon gelesen? Für mehr Follower: Influencerin zündet ganze Wälder an!