Alexander Klaws wird Moderator: Das sagen andere DSDS-Stars dazu!

Das war eine echte Überraschung: Alexander Klaws wird Moderator von „Deutschland sucht den Superstar“ und löst damit Oliver Geissen ab. KUKKSI hat sich bei anderen DSDS-Stars mal umgehört und nachgefragt, was sie davon halten.

Nach dem Recall starten die Live-Shows von DSDS – doch diesmal wird nicht Oliver Geissen durch die Sendung führen, sondern Alexander Klaws. Zuletzt trat er vor allem in Musicals auf – nun wird er also auch noch Moderator. Der Gewinner der ersten Staffel kehrt also in die beliebte Castingshow zurück – aber was sagen eigentlich andere Kandidaten der Show dazu?

Das sagt Marie Wegener

„Das finde ich echt toll, dass Alexander Klaws DSDS moderiert. Er kann sich genau in die Lage der Kanditaten versetzten und ist ein absoluter Sympathieträger und sehr authentisch“, sagt Marie Wegener im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So reagiert Prince Damien

Und auch Prince Damien, welcher 2016 die Staffel gewann, freut sich riesig. „Ich finde es mega, dass er DSDS diesen Hauch von früher zurück gibt. Leute, die früher DSDS geschaut haben, wissen alle, wer Alexander Klaws ist. Juliette ist ja bereits wieder ein fester Bestandteil bei DSDS – dass nun auch Alex zurück kommt, finde ich super“, meint Prince Damien auf der „Movie meets Media“ in Berlin.

Kim Gloss ist überrascht

Kim Gloss war total überrascht, dass Alexander Klaws der neue Moderator von DSDS wird – doch sie freut sich drauf. „Das hat mich sehr überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass er in die Moderation geht. Ich finde es aber sehr cool, dass der erste Gewinner die Live-Shows moderiert, denn er ist eines DER Gesichter bei DSDS", meint Kim Gloss. Und schon bald ist es soweit: Die erste Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar" läuft nämlich schon am 14. März 2020 um 20:15 Uhr bei RTL und TVNOW.