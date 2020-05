Alexander Freund: So tickt BTN-Schmidti privat!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ ist Schmidti der ständige Begleiter von Krätze. Die beiden Jungs verbringen in der Serie jede freie Minute zusammen – auch, wenn manchmal die Fetzen fliegen. Schmidti wird von Alexander Freund gespielt – aber wie tickt der Darsteller eigentlich privat? KUKKSI hat das mal für euch gecheckt!

Gemeinsam mit Krätze lebt Schmidti bei „Berlin – Tag & Nacht“ auf dem Hausboot und ist ziemlich verpeilt. Der Spaß steht bei ihm im Vordergrund und hat öfter mal lustige oder verrückte Aktionen im Kopf. Immer wieder kommt er auch auf kreative Geschäftsideen – diese scheitern aber meist. In der Liebe lief es in den vergangenen Jahren nicht immer ganz gut für Schmidti – derzeit hat er mit Jade aber die Liebe seines Lebens gefunden.

Hat er Gemeinsamkeiten mit seiner Rolle?

Doch wie tickt der Darsteller eigentlich im privaten Leben? „Ich bin manchmal etwas verplant. Aber eigentlich bin ich ganz lieb“, erklärt Alexander Freund in einem Interview mit RTLZWEI. Und hat er Gemeinsamkeiten mit seiner Rolle? „Der Schmidti ist ja manchmal etwas lebensdoof. Der hat nie so den richtigen Plan und due Übersicht. Er ist auch nicht so hinterher, wenn es um wichtige Sachen geht. Er ist zwar lieb und nett, aber zu sehr verplant und mehr der Freizeit gewidmet, als dem richtigen Leben. Das ist aber genau das, was ihn charmant macht“, so der Darsteller.

Das hat Alexander Freund vor BTN gemacht

In dem Gespräch hat er auch verraten, was er vor „Berlin – Tag & Nacht“ gemacht hat. „Ich bin gelernter KfZ-Mechatroniker. Davor habe ich mit Fernsehen eigentlich gar nichts zu tun gehabt und das ist mehr durch Zufall entstanden, dass ich jetzt hier bin und den Schmidti spiele“, erzählt er.

Darum hat er keine Tattoos

Er ist einer der wenigen Darsteller, welche keine Tattoos haben – das hat auch einen ganz bestimmten Grund. „Ich bin untätowiert, weil ich Angst vor Nadeln habe. Als kleiner Junge hat man mal eine Impfung bekommen und das war nicht so positiv. Seitdem habe ich Angst davor und will mich nicht stechen lassen“, verriet er.

Das war sein lustigster Fan-Moment

Und auch mit den Fans erlebt er immer wieder mal amüsante Momente. „Ich hatte mal eine lustige Situation. Ich war Party machen und dann hat sich jemand zu uns hingestellt und hat mit mir gesprochen, als wenn wir uns schon Jahre kannten. Ich habe mir gedacht, woher ich den nur kenne und bin voll drauf eingegangen. Dann hat sich herausgestellt, dass der mit mir zwei Wochen davor ein Foto gemacht hat. Dann haben wir den ganzen Abend miteinander verbracht. Das war sehr cool“, so Alexander Freund. RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.