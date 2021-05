Alex Mariah: So verstand sich die GNTM-Gewinnerin mit Heidi Klum!

Es ist offiziell: Alex Mariah hat die diesjährige Staffel von „Germany’s next Topmodel“ gewonnen. Bei KUKKSI verriet die Siegerin, welcher Moment neben dem Finale ihr besonders in Erinnerung blieb und wie sie Heidi Klum am Set erlebt hat.

Für die Beautys war es eine lange Reise bei „Germany’s next Topmodel“ – es gab viele Catwalks und Shootings in der 16. Staffel der Erfolgsshow. Doch am Ende konnte sich nur ein Mädchen die Model-Krone holen! Im Finale konnte sich Alex Mariah gegen ihre Mitstreiterinnen durchsetzen. Sie selbst war davon total überrumpelt. „Ich kann gerade überhaupt nicht damit umgehen. Ich bin überfordert mit den Emotionen!“, erzählte das Transgender-Girl kurz nach dem Finale im red!-Interview. „Ich hab es noch mal genossen, mit den anderen zu walken – das jetzt ist natürlich die Kirsche auf der Sahnetorte“, sagte sie.

Dieser Moment blieb ihr besonders in Erinnerung

Nicht nur das Finale, sondern auch weitere Momente blieben ihr besonders in Erinnerung. „Neben dem Finale blieb mir vor allem der letzte Walk im Halbfinale in Erinnerung. Ich fand, dass das mein stärkster Walk war“, erzählt Alex im Interview mit KUKKSI. Was ihre Pläne nach dem Finale angeht, will sie die Community überraschen und noch nicht ganz so viel verraten. „Ich bin kein großer Fan davon, etwas anzuteasern. Ich will lieber erst die Dinge umsetzen und dann die Öffentlichkeit darüber informieren, wenn die Dinge wirklich stichfest sind“, erzählt uns die Siegerin.

Alex Mariah hat sich super mit Heidi Klum verstanden

Mit Heidi Klum kam Alexa Mariah super klar – die GNTM-Jurorin kümmerte sich vor allem um das Wohlergehen der Models, wie die Gewinnerin ausplaudert. „Ich habe Heidi Klum genauso erlebt, wie man sie auch im Fernsehen wahrnimmt. Sie ist eine Person, welche sich um unser Wohlergehen gekümmert hat und sorgte dafür, dass es uns gut geht. Sie wollte, dass wir immer in einer guten Verfassung sind – damit meine ich nicht nur die Choreografien, sondern auch mental", so Alex Mariah.