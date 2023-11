Aleksandar Petrovic wirft RTL jetzt „psychische Gewalt“ vor!

Die diesjährige Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ hat es in sich. Die Promi-Paare gerieten in der Show heftig aneinander. Aleksandar Petrovic nahm gemeinsam mit seiner Freundin Vanessa Nwattu an dem RTL-Format teil. Nun teilt er ordentlich aus und wirft dem Sender sogar „psychische Gewalt“ vor.

Bei einigen Paaren sorgte das „Sommerhaus der Stars“ für eine Zerreißprobe. Die RTL-Show ging auch an Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu nicht spurlos vorbei. Denn immer wieder ging sich das Paar in der Show an – es kam zu heftigen Diskussionen und Auseinandersetzungen. Der Reality-Star geht jetzt auf die Barrikaden und übt heftige Kritik an RTL.

Aleksandar Petrovic teilt gegen RTL aus

Hintergrund: Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu lernten sich bei „Temptation Island VIP“ kennen. In der Show hatten die beiden beim Treuetest ein Gedicht über ihre tiefsten Gefühle geschrieben. Im „Sommerhaus der Stars“ war das ganze Gegenteil der Fall – von großen Gefühlen sahen die Zuschauer wenig. Stattdessen gab es immer wieder Streit. Auf dem Instagram-Account von RTL wurde ein Video zu der damaligen Zeit bei „Temptation Island VIP“ geteilt. „Wie alles begann… und wie es jetzt läuft!“, heißt es in dem Clip.

Dieser Instagram-Beitrag bringt Aleksandar Petrovic auf die Palme. „Komplett unnötiger und rücksichtsloser Beitrag. Ihr wisst am besten, wie es uns mental mitnimmt, immer wieder auf ‚Temptation Island‘ reduziert zu werden und ihr drückt nochmal richtig in die Wunde rein“, lässt er seinem Ärger freien Lauf. Er wirft RTL sogar „psychische Gewalt“ vor. Die Reaktionen gehen weit auseinander. Einige können verstehen, dass der Reality-Star den Clip daneben findet. Andere hingegen meinen, dass er kein Unschuldslamm sei und erinnern ihn daran, dass er Christina Dimitriou bei „Temptation Island VIP“ betrogen habe. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt RTL immer dienstags und mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2023: Kandidaten-Aufstand nach Prügel-Eklat!