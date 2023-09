Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu: Die Liebe des Sommerhaus-Paares war ein TV-Skandal!

Aleksandar „Aleks“ Petrovic hat schon in zahlreichen Reality-Formaten teilgenommen und für den ein oder anderen Eklat gesorgt. Den größten Skandal in seiner Karriere löste jedoch Vanessa Nwattu aus – die Frau, mit welcher er heute ein Paar ist.

Als Reality-Star hat sich Aleksandar „Aleks“ Petrovic in den vergangenen Jahren ein Image erarbeitet. Große Bekanntheit erlangte er in der Show „#CoupleChallenge“. Mit seiner (Team)-Partnerin Christina geriet er in einen Streit – aber dennoch gingen die beiden als Paar aus der Sendung. Ganz anders sah es dann bei „Temptation Island VIP“ aus.

Eklat bei „Temptation Island VIP“

Bei „Temptation Island VIP“ wollte Aleksandar „Aleks“ Petrovic beweisen, dass er Christina über alles liebt und ging den ultimativen Treuetest mit seiner Partnerin ein. Doch schon am ersten Tag hat sich abgezeichnet, dass sich die Dinge ganz anders entwickeln. Er ging ein Gespräch mit Verführerin Vanessa ein. „Es würde anders aussehen, wenn er Single wäre, dass da definitiv schon mehr gegangen wäre“, sagte sie in der Show. Im Verlauf der Staffel kamen sich die beiden näher. Und damit sorgte Aleks für den größten Eklat: Denn in die Show ging er mit seiner Partnerin Christina und hat diese mit Vanessa verlassen. Entsprechend unschön läuft auch die Trennung mit Christina – später hat sich der Reality-Star bei seiner Ex-Freundin öffentlich entschuldigt.

Wie echt ist die Liebe von Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu?

Trotz des Eklats sind Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu ein Paar und gehen seit „Temptation Island VIP“ gemeinsam durchs Leben. Ihre Liebe erhitzt jedoch bis heute die Gemüter. Denn einige User werfen dem Paar im Netz vor, dass ihre Liebe nicht echt sei – genau das Gegenteil wollen die beiden im „Sommerhaus der Stars“ zeigen. Ob die beiden auch diese Show als Paar verlassen werden oder wird die Beziehung doch auf eine harte Probe gestellt? „Wir werden 110% geben!“, ist sich Aleksandar Petrovic sicher. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt RTL ab dem 19. September 2023 um 20:15 Uhr. Die erste Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2023: Wo steht das Haus? Hier ist der Drehort!