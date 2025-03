„Aktenzeichen XY“: Souzan (†13) wird von ihrem Vater erschossen – der Täter ist noch immer auf der Flucht

Er richtete seine Tochter auf offener Straße hin. Im Alter von 13 Jahren musste Souzan sterben. Der Täter ist seit 14 Jahren auf der Flucht. Nun wird der Fall in der ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ aufgerollt.

Vor mehr als 13 Jahren soll ein Mann in Stolzenau mitten auf der Straße seine Tochter erschossen haben. Seitdem ist er auf der Flucht. Jetzt hoffen die Ermittler, mit der Hilfe von „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ neue Hinweise zu erhalten, die zum Täter führen könnten.

Rückblick: Die schreckliche Tat ereignete sich am 5. Dezember 2011 in der kleinen Gemeinde Stolzenau (Landkreis Nienburg/Weser). Damals sei Souzan von ihrem Vater Ali Askar Hasso Barakat aus dem Irak aufgrund seines patriarchalen Weltbildes geflüchtet und suchte Schutz in einem Heim.

Ihr Vater erschoss Souzan auf offener Straße

Im Dezember 2011 vereinbarte das Jugendamt ein klärendes Gespräch zwischen Vater und Tochter. Die 13-Jährige weigerte sich jedoch, in den Irak zurückkehren – denn sie wollte freier in Europa leben. Anschließend zog ihr Vater auf dem Gehweg in Höhe der „Allee“ Hausnummer 7 eine Waffe und schoss im Beisein von Betreuern des Jugendamtes mehrmals auf das Mädchen. Noch am Tatort ist Souzan verstorben.

Nach der Tat ist ihr Vater geflohen. Die Ermittler vermuten, dass er sich in sein Heimatland Irak abgesetzt haben könnte. Das Fahrzeug, mit welchem er flüchtete, wurde wenige Tage später in Minden (Nordrhein-Westfalen) gefunden.

Die Mutter blieb mit den drei Söhnen in Deutschland zurück. Über den Vater von Souzan sagte sie damals in einem Bild-Interview: „Ich will nichts mehr von ihm wissen. Er hat mein Herz getötet. Er soll gefasst und bestraft werden.“ Handelte es sich dabei um eine Lüge? Denn nur ein halbes Jahr nach der Tat sind auch die Mutter sowie die Söhne verschwunden – auch der Rest der Familie könnte sich im Irak abgesetzt haben.

Warum rollen die Ermittler nun in „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ den Fall neu auf? „Aufgrund der politischen Lage im Irak kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Gesuchte nach Deutschland oder in das europäische Ausland geflüchtet sein könnte“, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in der Bild. Hinweise zum Aufenthaltsort von Ali Askar Hasso Barakat nimmt die Zentrale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen unter der Telefonnummer 800 192 01 92 oder der Mailadresse Hinweisaufnahme-souzan@polizei.niedersachsen.de entgegen. Es ist eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.

„Aktenzeichen XY… ungelöst“ läuft am 26. März 2025 um 20.15 Uhr.