Aktenzeichen XY: Dieser Fall lässt Rudi Cerne bis heute nicht los

„Aktenzeichen XY… Ungelöst“ ist die Mutter aller True-Crime-Formate. Die Sendung ist ein Quotengigant – und das in allen Altersklassen. An diesem Mittwoch zeigt das ZDF die 600. Folge.

„Den Bildschirm zur Verbrechensbekämpfung nutzen, das ist der Sinn dieser Sendereihe“ – das waren die ersten Worte von TV-Moderator Eduard Zimmermann, welcher am 20. Oktober 1967 die erste Sendung präsentierte. In vielen Fällen geht es um Mord oder Raub – teilweise sind die Szenen schockierend. Jedoch mit einem Ziel: Die Verbrecher zu finden.

600. Folgen von „Aktenzeichen XY… ungelöst“

Die Sendung hat meist mehr als fünf Millionen Zuschauer. Rudi Cerne moderiert seit 2002 das Format und hat eine Theorie, weshalb „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ so erfolgreich ist. „Weil es die Realität ist, die bei uns abgebildet wird – und die ist oft grausam. Kein Drehbuchautor hat sich eine Geschichte ausgedacht, sondern der Mord, der in Aktenzeichen XY gezeigt wird, hat sich tatsächlich so abgespielt, und der Täter läuft noch frei herum. Diese Vorstellung ist unheimlich. Zudem können Zuschauer ja auch dazu beitragen, einen Fall aufzuklären. Ein Anruf“, sagt der Moderator laut der Bild-Zeitung.

Dieses Verbrechen geht Rudi Cerne besonders nahe

Zahlreiche Fälle waren für die Zuschauer schockiert. Das Verbrechen um die kleine Levke Straßheim lässt den Moderator bis heute nicht los: „Das neunjährige Mädchen war 2004 vor ihrer Haustür von einem Mann in sein Auto gelockt und später ermordet worden. Die Darstellerin in unserem Film sah Levke sehr ähnlich – das ging unter die Haut.“ Und weiter: „Aktenzeichen XY konnte zur Aufklärung beitragen. Der Mörder hatte die Sendung gesehen und sich in einer erneuten Vernehmung in Widersprüche verstrickt.“

Beinahe jeder dritte XY-Fall ist Mord

5037 Fälle wurden in „Aktenzeichen XY… ungelöst“ behandelt. 1966 der Fälle aus den Sendungen wurden aufgeklärt. Beinahe jeder dritte Fall ist ein Mord. Bisher ging es um 1641 Tötungsdelikte in der Sendung. Die Aufklärungsquote liegt bei 39 Prozent. Das ZDF zeigt „Aktenzeichen XY… ungelöst“ in unregelmäßigen Abständen immer mittwochs um 20:15 Uhr.