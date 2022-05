Affenpocken: Neue Pandemie? Immer mehr Fälle in Deutschland!

Die Affenpocken sind auch in Deutschland angekommen! Es gibt immer mehr Fälle von der Infektionskrankheit. Insgesamt wurden rund 80 Fälle in 12 Ländern bestätigt. Droht nach Corona nun die nächste Pandemie?

Deutschland hatte am Freitag seinen ersten Fall von Affenpocken. Es handelt sich dabei um einen 26-jährigen Mann aus München. Mittlerweile wurden auch zwei weitere Fälle aus Berlin gemeldet. „Aufgrund der vielfältigen Kontakte der derzeit Infizierten ist in Europa und auch in Deutschland mit weiteren Erkrankungen zu rechnen“, heißt es in einem Bericht für den Gesundheitsausschuss des Bundestages.

Droht eine neue Pandemie?

Droht nun sogar eine Pandemie? Die ersten Fälle von Affenpocken erinnern auch an an die ersten Tage des Coronavirus – eine neue Pandemie halten Experten jedoch für unwahrscheinlich. Denn die zwei Krankheiten sind völlig unterschiedlich. Denn die Affenpocken sind zwar in seltenen Fällen von Mensch zu Mensch übertragbar, aber sei definitiv kein Vergleich zu Covid-19. „Es war kein Schock, als wir die Nachricht gehört hatten. Es war nur eine Frage der Zeit, wann der erste Patient nach Deutschland kommt“, sagte Clemens Wendtner von der München Klinik Schwabing dem ZDF. „Wir gehen nicht von einer zweiten Pandemie aus. Also das ist, wenn, ein eher begrenztes Infektionsgeschehen“, erklärt er weiter.

Experten sehen Gefahr als gering

Ähnlich sieht das auch der Virologe und Veterinärmediziner Gerd Sutter. „Eine neue Pandemie haben wir nicht zu befürchten. Affenpockenviren sind seit Jahrzehnten bekannt, in Zentral- und Westafrika heimisch, dort werden regelmäßig Ausbrüche in Menschen beobachtet, aber die sind relativ klein“, erklärt der Experte in der Zeit. In einer Einschätzung des Robert-Koch-Institut (RK) heißt es: „Eine Gefährdung für die Gesundheit der breiten Bevölkerung in Deutschland wird nach derzeitigen Erkenntnissen als gering eingeschätzt.“ Mit einer neuen Pandemie mit Affenpocken muss man wohl nicht rechnen – dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass es weitere Fälle in Deutschland geben wird. Schon gelesen? Affenpocken: Das sind die Symptome!