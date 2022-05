Affenpocken: Droht nun die nächste Pandemie?

Fast alle Maßnahmen der Corona-Pandemie sind gefallen. Das Virus ist aktuell kaum noch ein großes Thema. Schon scheint das nächste große Problem zu uns zu kommen. Nun wurde nämlich der erste Fall der Affenpocken in Deutschland entdeckt. Droht nun eine erneute Pandemie und vielleicht sogar schon wieder ein Lockdown?

Nun gibt es also eine neue Krankheit, der vermutlich die Runde machen wird. Oder vielleicht doch nicht? Der erste Fall der Affenpocken wurde nun in Deutschland diagnostiziert, nachdem er schon in mehreren Nachbarländern nachgewiesen wurde. Erst vor einem Monat viele Maßnahmen endgültig weggefallen sind, scheinen sie nun die zurückgewonnene Freiheit zu bedrohen.

Was sind Affenpocken?

Sie sind eine Erkrankung, die aus einem Virus entsprungen sind und nun in vielen Ländern die Runde machen – auch in Deutschland. Dabei wurden sie schon vor rund 50 Jahren zum ersten Mal nachgewiesen. Sie heißen Affenpocken, weil man sie an Affen feststellte. Sie sind allerdings auf Menschen übertragbar, was sie so gefährlich machen. Pocken selbst sind schon immer eine Krankheit, die für den Menschen gefährlichen waren. Auch heute noch. Sie war sehr tödlich, konnte jedoch durch großangelegte Impfkampagnen ausgerottet werden. Doch nun sind die Affenpocken auf dem Vormarsch. Sie sehen aus, wie kleine Pickel. Doch sind sie wirklich so gefährlich?

Droht nun eine neue Pandemie?

Vermutlich nicht, denn Affenpocken lösen nur milde Verläufe aus und sind nicht so sehr gefährlich, wie beispielsweise Corona. Sie könnten zwar schwere Verläufe nach sich ziehen. Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür eher gering. Das meint zumindest die britische Behörde UKHSA. Tödliche Verläufe werden nahezu komplett ausgeschlossen. Derzeitige Statistiken des RKI zeigen, dass es in Zentralafrika, wo auch die Krankheit herkommt, etwas anders aussieht. Nahezu zehn Prozent seien dort an den Affenpocken gestorben. Vor allem für Kinder sei es besonders gefährlich. Ob weiblich oder männlich habe dabei keine Rolle gespielt. Schon gelesen? Affenpocken: Das sind die Symptome!