Affen-Stellung: Bei dieser Sex-Position wird es abenteuerlich!

Routine und Langeweile beim Sex? Dann sollte man die Affen-Stellung aus dem Kamasutra ausprobieren. Bei dieser Position wird es abenteuerlich – aber wie funktioniert die Praktik und was sollte man beachten?

Wenn man im Liebesleben etwas Neues ausprobieren will, sollte man einen Blick ins Kamasutra wagen. Denn dort gibt es zahlreiche abenteuerliche und aufregende Sex-Positionen – dazu zählt auch die Affen-Stellung. Der Name bringt einen etwas ins Schmunzeln – aber die Position hat es in sich und sorgt für erotisches Abenteuer im Bett, aber mag auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich sein. Sie ist für Männer und Frauen geeignet, welche beim Geschlechtsverkehr weniger auf Nähe stehen, dafür aber etwas Aufregendes erleben wollen.

So funktioniert die Affen-Stellung

Bei der Affen-Stellung legt sich der Mann auf den Rücken. Anschließend zieht er die Beine zu seinem Oberkörper – die Füße zeigen dabei nach oben. Der Penis liegt nicht wie sonst auf seinem Bauch, sondern eher nach oben und zeigt von ihm weg. Die Frau setzt sich auf seinen Hintern – so, als wäre dieser ein Stuhl. Danach kann der Mann in sie eindringen. Bei der Position können sich beide nicht ins Gesicht schauen. Jedoch kann er mit seinen Händen, welche frei liegen, ihre erogenen Zonen verwöhnen – dazu zählen beispielsweise die Brüste. Sie hat aber auch die Möglichkeit, sich auf seinen Händen abzustürzen, was für einen besseren Halt sorgt. Denn bei der Position sind Ausdauer und Muskelkraft gefragt.

Das sollte man bei der Position beachten

Der Penis dringt in einem ungewöhnlichen Winkel in sie ein – deshalb sollte das genau überlegt sein, denn dadurch kann die Affen-Stellung etwas schmerzhaft sein. Auch für den Mann ist die Position nicht zu unterschätzen – denn auf ihm lastet nicht nur der eigene Oberkörper, sondern auch das Gewicht der Frau. Auf Dauer kann das durchaus unangenehm werden. Deshalb gilt der Mann eher als „passiv“ bei dieser Stellung – die Frau dagegen ist eher „aktiv“, da sie ihr Becken hoch und runterbewegt. Grundsätzlich ist die Stellung vor allem für Männer mit einem großen Penis geeignet, da er nicht ganz so tief in sie eindringen kann, wie t-online schreibt. Die Frau kann ihren Oberkörper sowohl nach hinten, als auch nach vorne bewegen. Die Affen-Stellung kann für Paare sehr besonders sein. Aber die Position ist auch nicht für jeden geeignet. Schon gelesen? Frosch-Stellung: Das ist an der Sex-Position besonders!