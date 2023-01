Affäre mit Peter Klein? Yvonne Woelke bricht ihr Schweigen!

Das Drama spielte sich nicht nur im Dschungelcamp ab, sondern auch hinter den Kulissen der Show. Denn Iris Klein behauptete, dass ihr Mann Peter am Rande der Sendung mit Yvonne Woelke eine Affäre habe. Jetzt meldet sich die angebliche Affäre zu Wort und bricht ihr Schweigen.

Es ist DAS Drama der bisherigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Peter Klein begleitet seinen Schwiegersohn Lucas Cordalis nach Australien. Während er im Dschungelcamp ist, soll er sich mit einer anderen Begleiterin vergnügt haben – und zwar Yvonne Woelke. Das behauptet zumindest Iris Klein. Peter Klein bestreitete die Vorwürfe seiner Frau aufs Schärfste. „Jeder Mensch macht Fehler. Es gibt Situation, die ich falsch gemacht habe. Aber ich habe sie nie betrogen“, erklärte er unter Tränen im TV.

Die angebliche Affäre meldet sich zu Wort

Und auch die angebliche Affäre meldet sich in „Der Stunde danach“ nach dem Dschungelcamp bei RTL zu Wort. „Ich finde es schade, dass mir so etwas angedichtet wird“, sagt die Schauspielerin zu den Anschuldigungen von Iris Klein. „Sie soll sich jetzt echt mal beruhigen, weil ich bin langsam genervt“, so Yvonne Woelke weiter. Sie habe sich mit Peter Klein einfach nur gut verstanden, aber habe definitiv keine Affäre mit ihm.

Die „Alarm für Cobra 11“-Beauty kann die Vorwürfe von Iris Klein keinesfalls nachvollziehen. „Ich kann die Situation noch nicht so ganz einschätzen. Ist das jetzt fake, braucht sie die Presse? Wenn sie es ernst meint, finde ich es noch krasser“, stellt sie klar. Weiter sagt die Schauspielerin: „Sie hat jetzt schon doch ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Am Anfang dachte ich so ja okay… aber jetzt ist es so ein bisschen in die andere Richtung gelaufen.“

Auch die Ehe von Yvonne Woelke steht auf dem Spiel

Und selbst die Ehe von Yvonne Woelke steht wohl aufgrund der Vorwürfe auf dem Spiel. „Ich bin traurig und sauer auf Iris Klein. Durch ihre unbedachten Postings steht nicht nur ihre Ehe vor dem Aus, sondern sie hat auch meine Ehe fast auf dem Gewissen. Mein Mann redet aktuell nach all ihrem Unsinn kein Wort mehr mit mir“, sagt sie in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Schon gelesen? Fremdgeh-Drama beim Dschungelcamp: Peter Klein bricht sein Schweigen!