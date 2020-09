Adonis Jovanovic: So tickt BTN-Dean privat!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ ist Adonis Jovanovic in der Rolle als Dean zu sehen. In der Serie verdreht er vor allem Toni den Kopf – aber wie tickt der Darsteller eigentlich privat? KUKKSI hat das mal gecheckt!

In der Serie ist Dean in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und unterstützt seine Familie, wo er nur kann. „Dean ist mysteriös und geheimnisvoll. Er wird missverstanden. Dean hat genauso wie ich auch ein warmes Herz“, sagt Adonis Jovanovic über seine Rolle in einem Interview mit RTLZWEI.

Diese Gemeinsamkeiten hat der Darsteller mit seiner Rolle

Hat er aber Gemeinsamkeiten mit seiner Rolle? „Umso länger ich drehe, umso merke ich, dass ich mich mit meiner Rolle spiegeln kann. Es ist zwar nicht alles gleich, aber es ist alles identisch“, so der Darsteller. In der Soap hat Dean den Ruf eines Badboys – das ist aber nur eine Fassade. Denn eigentlich ist Dean sehr emotional und ein einfühlsamer Mensch. Und manchmal leidet er sogar unter Einsamkeit. Wenn er jedoch einen Menschen ins Herz geschlossen hat, würde er alles für den jenigen tun – so auch bei Toni, in welche er sich verliebt hat.

Das hat er vor Berlin – Tag & Nacht gemacht

Und was hat er vor „Berlin – Tag & Nacht“ gemacht? „Ich war in sehr vielen Schulen – unter anderem für Design, Mode und Architektur. Letztendlich habe ich mich aber für die Wirtschaft interessiert, weil ich im Leben erfolgreich sein will. Ich habe dann eine schulische Ausbildung im Büromanagement gemacht. Nach der Ausbildung wollte ich mein Fachabitur machen und Wirtschaft studieren. Dann hat mich aber Filmpool angerufen“, erzählt der Soap-Star.

Hat Adonis Jovanovic eine Freundin?

Adonis Jovanovic hat auch verraten, wie für ihn ein perfekter Tag aussieht. „Ein perfekter Tag ist für mich, wenn ich einfach wenig über das Leben nachdenke“, plaudert der Hottie aus. Dem Darsteller ist im privaten Leben vor allem seine Familie extrem wichtig und er gestand auch, dass er eine Frau liebt – offenbar ist der BTN-Star also vergeben. RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.