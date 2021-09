Adele: Die Sängerin hat wieder einen Freund!

Endlich ist es offiziell: Adele ist wieder vergeben. Seit Monaten hat man darüber spekuliert. Nun hat es die Popsängerin endlich selbst offiziell bestätigt. Die 33-Jährige hat nämlich ein gemeinsames Paarpic hochgeladen – und das kommt richtig gut an. Sie wird nämlich von Tausenden Glückwünschen überschüttet.

Nachdem Adeles langjährige Beziehung zu Simon Konecki vor zwei Jahren in die Brüche gingen, scheint sie nun wieder glücklich zu sein und wieder jemanden an ihrer Seite zu haben. Sie ist nämlich nun ganz offiziell wieder vergeben und hat ein tolles Pic via Social Media geteilt. Doch wer ist eigentlich ihr Neuer?

Sie hat einen Neuen

Die Gerüchteküche brodelte über Monate hinweg. Schon lange wurde darüber spekuliert, ob sie mit einem NBA-Manager Rich Paul zusammen ist. Immerhin sah man sie schon oft gemeinsam in der Öffentlichkeit. Doch nun ist es via Instagram endlich offiziell. Es gibt nämlich im neusten Beitrag als letztes Foto ein süßes, gemeinsames Bild. Adele ist mit James LeBrons Manager zusammen. Und das kann bei ihren Fans und Freunden verdammt gut an. Sie wurden nämlich mit einer Menge Glückwünschen überhäuft. Das ist die zweite große Liebesüberraschung dieses Jahr. Dicht hinter dem Bennifer-Revival.

Adeles langjährige Beziehung

Die Sängerin scheint endlich wieder glücklich zu sein, denn lange musste sie sich von dem Bruch einer langen Beziehung erholen. Adele, mit bürgerlichen Namen Adele Laurie Blue Adkins, war von 2011 bis 2019 mit Simon Konecki ein Pärchen. Schon nach einem Jahr Beziehung bekamen sie einen gemeinsamen Sohn. Nach fünf Jahren Verlobungszeit Beziehung heirateten sie sogar. Doch es sollte nichts für die Ewigkeit werden. Vor zwei Jahren trennten sich die beiden. Doch nun hat Adele endlich wieder jemanden an ihrer Seite. Schon gelesen? Nicki Minaj: Trotz Covid-Infektion will sie sich nicht impfen lassen!