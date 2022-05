Adam Sandler: 10 Fakten über den Hollywood-Star

Es gibt nur wenige Schauspieler, die so eine kontante Leistung über Jahrzehnte hinweg in unzähligen Filmen leisten konnten wie Adam Sandler. Dabei hat er in seiner bisherigen Film- und Fernsehkarriere so einige Titel abgeräumt. Doch es gibt sehr viele Fakten um den weltberühmten Star, die einige noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatten. KUKKSI verrät interessante Fakten über den Schauspieler.

Adam Sandler steht seit mehreren Jahrzehnten im Rampenlicht, war schon Dutzende Male auf der Leinwand zu sehen und hat eine große Sammlung an Preisen. Dennoch ist für den Schauspieler kein Ende in Sicht. Der US-Amerikaner ist nahezu jährlich an Projekten beteiligt, die ihn vermutlich noch einige Awards einbringen werden.

Steckbrief zu Adam Sandler

Name: Adam Sandler

Adam Sandler Geburtstag: 09.09.1966

09.09.1966 Sternzeichen: Jungfrau

Jungfrau Geburtsort: Brooklyn, New York City / New York (USA)

Brooklyn, New York City / New York (USA) Größe: 177 cm

177 cm Gewicht: 86 kg

10 Fakten zu Adam Sandler

Er wurde als Sohn jüdischer Eltern geboren. Sein Vater Stanley war Elektroingenieur und seine Mutter Judy Lehrkrankenschwester.

Mit 25 Jahren machte Adam Sandler seinen Abschluss Bachelor of Fine Arts an der New York University.

Die Anfänge seiner Fernsehkarriere begannen vor allem in der „Bill Cosby Show“, wo er von 1985 bis 1989 die Rolle des „Smitty“ einnahm. Zudem sah man ihn auch in dem Format „Remote Control“ des Musiksenders MTV.

Als er in Boston in einem Club war, betrat er relativ spontan die Bühne und fand großen Gefallen daran. Es ist vermutlich einer der wichtigsten Schlüsselmomente für den heutigen Weltstar gewesen sein. Er begann regelmäßig aufzutreten.

Sein großes Debüt feierte er in dem Film „Billy Madison – Ein Chat zum Verlieben“. Es war zwar nicht der große Durchbruch, doch er erlangte das erste Mal ein bisschen Aufmerksamkeit. Der Beginn einer großen Karriere.

Seine größten Rollen feierte er vor allem in Komödien wie „Kindsköpfe“ oder „Der Zoowärter“.

Mittlerweile steht Adam Sandler schon seit 35 Jahren im Rampenlicht und ein Ende ist nicht in Sicht.

Der US-amerikanische Schauspieler hat auch noch mehr Talente. So ist er beispielsweise auch Synchronsprecher. In „Hotel Transsilvanien“ schenkte er „Dracula“ seine Stimme.

Seit 2002 ist er auch als Produzent aktiv und brachte schon mehr als zwanzig Filme auf den Markt.

Nebenbei ist er aber auch noch Drehbuchautor. Damit fing er sogar schon direkt am Anfang seiner Karriere an. Um genauer zu sein, war es mit „Adam Sandler's Love Boat" 1989.