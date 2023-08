Achtung, Spoiler: ER ist der Bachelorette-Gewinner!

20 Boys haben in der diesjährigen Staffel von „Die Bachelorette“ um das Herz von Jennifer Saro gebuhlt. Die Single-Lady hat sich tatsächlich verliebt und in der Kuppelshow ihren Traummann gefunden.

In der letzten Folge muss sich Jennifer Saro entscheiden, wem sie die letzte Rose gibt. Das Finale wird zwar erst noch bei RTL gezeigt – aber schon jetzt steht der Gewinner fest. Denn die Episode ist bereits bei RTL+ abrufbar. „Ich möchte dir von Herzen die letzte Rose geben, weil ich mich auch in dich verliebt habe“, kündigt Jennifer Saro an. Wenn du nicht wissen willst, wer die letzte Rose erhält, solltest du nicht weiterlesen.

Jennifer Saro muss sich zwischen Fynn und Adrian entscheiden

Fynn kommt zu seinem Date mit Jennifer Saro – und die beiden kommen sich direkt auch näher. Dabei sollen sie eigentlich einen Elefanten waschen – doch sie werden von ihren Gefühlen überrannt und vergessen dabei so manche Aufgabe. Am Abend treffen sich die beiden in einer romantischen Atmosphäre wieder. Die Bachelorette hat für den 26-Jährigen eine Überraschung: Auf einer Leinwand wird ein Clip seiner Familie abgespielt. Das rührt ihn zu Tränen.

„Wir wollten der Bachelorette eigentlich nur noch einmal sagen, was für einen tollen und loyalen, ehrlichen, sympathischen, gut aussehenden und humorvollen Mann sie bekommt. Und wenn du ihn nicht wählst, dann bekommst du uns auch nicht. Aber ich kann dir sagen, dass dich hier eine super sympathische und humorvolle Familie erwartet. Und du solltest dich auf jeden Fall für ihn entscheiden, weil er der Geilste ist“, heißt es in dem Clip.

Jennifer Saro sagt darauf, dass sie sich in seiner Familie wohlfühlen könnte. Dann macht er ihr eine Liebeserklärung! „Boah, mir ist das echt wichtig alles. Ich habe gemerkt, dass ich das sehr ernst meine. Und ich glaube, nein, ich glaube ist dumm. Ich weiß, dass ich mich in dich verliebt habe“, so der 26-Jährige. Das Fazit von Jennifer Saro lautet: „Für mich war es das perfekte letzte Date, es gab keinen Moment, den ich mir besser und schöner hätte vorstellen können.“

ER bekommt die letzte Rose

Dann steht auch noch das Date mit Adrian an – so richtig darauf konzentrieren kann sich Jennifer Saro nicht. „Mir geht es heute richtig scheiße. An sich würde ich mich ja freuen, Zeit mit Adrian zu verbringen, aber da war halt ein anderer Mann, der mir gesagt hat, dass er sich in mich verliebt hat“, gesteht sie. Nach dem Date mit Adrian sagt die Bachelorette: „An sich wäre es ein schöner Tag gewesen, ich konnte es aber nicht genießen. Ja … ich war ganz woanders.“ Adrian gesteht dann ebenfalls, dass er sich in sie verliebt hat. Dann steht die letzte „Nacht der Rosen“ bevor – Jennifer Saro muss sich zwischen Fynn und Adrian entscheiden. Und dann verkündet sie: Die letzte Rose bekommt Fynn! Er selbst kann es nicht fassen und gibt seiner neuen Freundin einen romantischen Kuss. Adrian kassierte eine bittere Abfuhr. Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigt RTL immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ online abrufbar. Schon gelesen? Jennifer Saro: Die Bachelorette wünscht sich weitere Kinder!