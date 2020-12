Achtung, Spoiler: ER ist der Bachelorette-Gewinner!

In der diesjährigen Staffel von “Die Bachelorette” wird es ernst! Leander Sacher und Daniel Häusle haben es ins Finale der Kuppelshow geschafft. Für Melissa Damilia ist es bisher die schwierigste Entscheidung – aber für wen wird sie sich entscheiden?

Über mehrere Wochen haben die Zuschauer bei “Die Bachelorette” mitgefiebert. 20 Kandidaten kämpften um das Herz von Melissa Damilia. In der vergangenen Folge musste Ioannis Amanatidis seine Sachen packen, nachdem das Dreamdate völlig in die Hose ging. “Ich habe mich sehr unwohl gefühlt, was ich niemals gedacht hätte, dass ich dieses Gefühl beim Ianni mal habe und das war etwas, was mich sehr beschäftigt hat”, sagte Melissa Damilia danach. “Die Entscheidung heute geht mir wirklich ans Herz, aber ich habe feststellen müssen, dass sich meine Gefühle nur für zwei Männer von euch weiterentwickelt haben”, so die Rosenlady.

Leander Sacher und Daniel Häusle konnten bei der Beauty punkten und auch die Dreamdates liefen nach Plan. Nun muss sich Melissa entscheiden: Doch für welchen Single-Boy schlägt ihr Herz höher? Die Beauty empfängt die beiden Männer vor einer traumhaften Kulisse. Doch die Entscheidung fällt ihr alles andere als leicht – es fließen dabei sogar Tränen! Doch dann verkündet die 25-Jährige, mit wem sie die gemeinsame Zukunft verbringen will.

Achtung, Spoiler!

Das Finale wird am Mittwoch bei RTL ausgestrahlt – schon jetzt ist die Episode aber bei TVNOW online. Zunächst steigt Daniel Häusle aus der Limousine. “Ich hab Gefühle für dich entwickelt, aber die Gefühle reichen nicht aus für die letzte Rose”, sagt Melissa dann zu ihm. Dann steht fest: Die letzte Rose bekommt Leander! “Leander, ich hab mich in dich und deine Art verliebt. Und möchte dich fragen, möchtest du die letzte Rose annehmen?”, sagt der 23-Jährige darauf. RTL zeigt das Finale von “Die Bachelorette” am Mittwoch um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Bachelorette 2020: Bittere Tränen im Finale!