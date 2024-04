Achtung, Spoiler: Dieser Star ist der Gewinner von The 50!

50 Reality-Stars kämpften bei „The 50“ um den Sieg. In mehreren Spielen mussten die Teilnehmer gegeneinander antreten. Drei Promis haben es ins Finale geschafft – jetzt wurde der Gewinner gekürt.

Bei der Prime-Show „The 50“ kämpften die Reality-Stars um einen Jackpot von 50.000 Euro. Die Siegprämie bekommt nicht der Star selber, sondern wurde für einen Follower erspielt. Nun steht auch fest, welcher Reality-Star als Sieger aus der Show geht und einen Fan glücklich macht.

Achtung, Spoiler: Dieser Star ist der „The 50“-Gewinner

Wer das Finale bisher nicht gesehen hat und noch nicht wissen will, wer die Show gewonnen hat, sollte nicht weiterlesen! Ins Finale haben es Yasin Mohamed, Diogo Sangre, Tommy Pedroni und Paco Herb geschafft – jedoch musste Tommy in der Endrunde die Show verlassen. Die anderen drei Finalisten kämpften weiter um den Sieg.

Im finalen Spiel mussten Körbe geworfen werden. Als professioneller Basketballer hatte Yasin einen klaren Vorteil. Doch ein anderer Star konnte das Spiel für sich entscheiden: Paco hat das letzte Arenaspiel gewonnen und ist damit der Sieger der Show. Er selbst kann sein Glück nicht fassen: „Ich bin der erste Champion. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich“, meint der Blondschopf.

Tätowierer Diogo belegte den zweiten Platz und TV-Casanova Yasin landete dahinter. Die Mitfinalisten gönnen Paco den Sieg. „Ich freue mich auf jeden Fall für Paco, er hat besser gespielt. Er hat die Bälle getroffen, wir nicht“, meint Yasin. Und auch Diogo sagt: „Ich habe ihm das megagegönnt. Ich bin ein guter Verlierer, er hat das besser gemacht.“

Zahlreiche Spiele mussten die Reality-Stars absolvieren – die Staffel war zudem geprägt von Emotionen und Ausrastern. In der sechsten Folge der Realityshow kam es sogar zu Handgreiflichkeiten. Zwischen Jenny Elvers und Yasin bahnte sich sogar eine kleine Romanze an – die beiden konnten jedenfalls nicht die Finger von sich lassen. „The 50“ sorgte in den vergangenen Wochen für ordentlich Zündstoff – ob es eine zweite Staffel der Realityshow geben wird, bleibt abzuwarten.