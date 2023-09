Abseits der Kameras: So tickt das Sommerhaus-Paar Walentina Doronina und Can Kaplan privat!

Promi-Paare wagen sich wieder ins „Sommerhaus der Stars“. Während das erste Paar aus der Realityshow seine Trennung bekanntgegeben hat, gingen Walentina Doronina und Can Kaplan gestärkt aus der Show. Die Reality-Berühmtheit hat bei KUKKSI verraten, wie ihr Alltag abseits der Kameras aussieht.

„Das Sommerhaus der Stars“ sorgt in diesem Jahr für viel Gesprächsstoff. Hintergrund dafür ist eine heftige Auseinandersetzung zwischen zwei Promi-Paaren. Und auch Walentina Doronina und Can Kaplan sind in der diesjährigen Staffel dabei und wollen die Show ordentlich aufmischen. Als die Anfrage kam, musste das Paar nicht lange überlegen. „Mir war klar, wenn ich einen Partner habe, dass ich eine Anfrage vom ‚Sommerhaus‘ bekomme. Denn ich bin eine Top-Kandidatin dafür. Ich habe nicht lange gezögert und es war klar, dass wir daran teilnehmen“, sagt Walentina Doronina im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Das Sommerhaus sei nicht die Realität

Im „Sommerhaus der Stars“ gab es einen heftigen Zoff zwischen den Paaren – die Situation war alles andere als einfach. Walentina Doronina und Can Kaplan gingen gestärkt aus der Show. „Jede schwierige Situation stärkt ein Paar und was im Sommerhaus passiert ist, kann einen nur stärken. Wir gehen weiterhin zusammen den Weg, auch wenn jetzt viel Gegenwind kommt. Die Zuschauer sehen ja nur einen kleinen Teil, welche nicht in unserer Beziehung tagtäglich dabei sind. Es ist immer noch eine Show zur Unterhaltung, welche nicht das echte Leben ist. Deshalb sehen wir das alles sehr locker“, so Walentina Doronina.

So sieht der Alltag von Walentina Doronina und Can Kaplan aus

Walentina Doronina macht auch klar, dass das „Sommerhaus der Show“ eine Unterhaltungsshow sei und nicht das echte Leben – aber wie tickt das Paar eigentlich privat abseits der Kameras? „Can hat nicht den Lifestyle, den ich habe und er hat ein Unternehmen. Deswegen ist er oft am Arbeiten und ich gehe auch oft meinen Mails nach. Das Gute an unserer Selbstständigkeit ist, dass wir immer Sachen spontan machen können, gehen mit unseren Hunden raus, fahren in den Urlaub, ich schlafe immer aus und er ist dann schon über der Arbeit. Wir haben ein sehr gutes Leben und ich könnte mir keinen Partner an meiner Seite vorstellen, der einen Vollzeitjob hätte und tagsüber weg wäre. Deshalb ist es schön, dass ich meinen Partner rund um die Uhr um mich habe und hat sich mit seinem Büro bei mir eingenistet“, erzählt sie gegenüber KUKKSI.

Dann hat sie auch noch verraten, wie sie mit Kritik umgeht: „Ich habe nach der ersten Folge sehr viele Follower dazubekommen – auch viele, die etwas Negatives schreiben. Angst habe ich davor nicht, aber es ist anstrengend, die Leute auszusortieren oder zu blockieren. Ich habe auch sehr viele positive Nachrichten bekommen.“ Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt RTL ab dem 19. September 2023 um 20:15 Uhr. Die erste Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar. Schon gelesen? Walentina Doronina: Die ganze Wahrheit zum Sommerhaus-Eklat!