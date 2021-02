Ab welchem Alter darf man Sex haben?

Du bist mit deiner ersten Freundin oder deinem ersten Freund schon länger zusammen und so langsam plant ihr, das erste Mal gemeinsam Sex zu haben. Doch nun stellt sich euch eine Frage. Ab wann ist es eigentlich gesetzlich erlaubt?

Viele Gesetze sind nicht so wirklich eindeutig. Wenn dein Sexpartner genauso alt sein sollte wie du, dann gibt es klare Regelungen. Doch sobald ein Altersunterschied dazu kommt, gibt es direkt verschiedene Regelungen, bei den man erst mal durchsehen muss. So könnte man sich schnell strafbar machen. Ab wann darf man also Sex haben und mit welchem Altersunterschied?

Ab wann darf ich eigentlich Sex haben?

Das Gesetz hat zwar Regelungen und Gesetze, ab wann man Sex haben darf. Doch so ganz eindeutig ist es leider nicht. ,,In Deutschland dürfen Jugendliche ab 14 Jahren Sex mit jemand anderem haben, vorausgesetzt, dass beide es wollen und nicht dazu gedrängt oder gezwungen werden. Das gilt sowohl für Sex zwischen Jungen und Mädchen als auch für Sex von Jungen mit Jungen und von Mädchen mit Mädchen. Um Kinder zu schützen, verbietet das Gesetz sexuelle Handlungen mit Kindern unter 14 Jahren. Bis zum Alter von 18 Jahren kann Sex in besonderen Fällen verboten sein. Es kommt dabei auf den Altersunterschied an.” heißt es im Gesetzbuch. Doch wie groß darf der Altersunterschied sein?

Wie groß darf der Altersunterschied sein?

Nicht nur “ab wann” sondern auch “mit wem” ist im Strafgesetzbuch geregelt. So darf der Altersunterschied nicht größer als drei Jahre sein. Eine 14-Jährige darf also mit einem 17-Jährigen schlafen. Ein 12-Jähriges Mädchen allerdings nicht mit einem 15-Jährigen Junge, da beide über 14 sein müssen. Es ist aber auch erlaubt, dass ein 16-Jähriger mit einer 18-Jährigen schläft. Sex ab 16 Jahren ist nämlich auch eine besondere Altersgrenze. So darf man ab diesem Alter auch mit Einwilligung der Eltern heiraten. Falls ihr euch also noch unsicher seid, ob es wirklich richtig ist, dann solltest du am besten einfach mal mit deinen Eltern reden und dich noch ein bisschen mehr darüber aufklären lassen. Meistens haben sie die besten Tipps und können dir noch weitere Fragen beantworten. Das erste Mal sollte nämlich auf keinen Fall überstürzt werden. Schon gelesen? Kondom: So streifst du es richtig über.