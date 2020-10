9 Sätze, die du nie jemand mit Liebeskummer sagen solltest

Wenn man Liebeskummer hat, dann fühlt man sich echt nicht gut und hat nur noch einen Gedanken – und das ist eine bestimmte Person. Vielleicht kennst du das Gefühl. Falls deine beste Freundin oder dein bester Freund untersterblich in jemand verliebt ist, solltest du deshalb bestimmte Sätze einfach vermeiden.

Liebeskummer ist echt nichts Schönes. Genau deshalb ist es wichtig, deiner besten Freundin oder deinem besten Freund zu trösten. Es kommt natürlich aber auch darauf an, wie du das anstellst. Wenn du nämlich einen dieser neun Sätze sagst, dann kommt das echt nicht gut und könnte die Situation sogar verschlimmern.

Das solltest du nie bei Liebeskummer sagen

Das wird schon wieder

Dieser Satz hört sich wie ein Schlag ins Gesicht an. Sage das also am besten niemals – vor allem zu niemanden, der Liebeskummer hat.

Die Zeit heilt alle Wunden

Ein berühmter Satz, den auch gern mal Eltern verwenden, aber echt einfach nur zu den Ohren raus hängt. Sag den am besten also lieber nicht.

Vielleicht wart ihr einfach nicht füreinander bestimmt

Uff. Ein Satz, den man einfach nicht hören will, wenn man in jemanden sehr verliebt ist. Immerhin hatte man bis zuletzt Hoffnungen.

Andere Mütter haben auch schöne Söhne

Was bringt das einem, wenn man genau diesen einen Jungen möchte, weil man ihn liebt? Da können noch so viele schöne Typen herumlaufen.

Er war ein Arschloch

Nachdem die gemeinsame Liebe mit deiner großen Liebe geplatzt ist, will man das echt nicht hören. Dieser Satz kann nicht nur extrem schmerzen, sondern auch noch provozieren. Nicht gut.

Jetzt kannst du dir endlich Zeit für dich nehmen

Wenn man das aber gar nicht will, weil man ein Beziehungsmensch ist und man die Zukunft gemeinsam mit dem Jungen oder Mädchen verbringen will?

Das wird schon wieder

Natürlich kommt man über diesen Liebeskummer hinweg, aber in der Sekunde kommt man auch nicht aus dem Loch, wenn man so einen Satz hört.

Besser ein Ende mit Schreck als ein Schrecken ohne Ende

Im Schlechteste-Tröst-Sprüche-Ranking ist dieser Satz einer der Favoriten. Sowas sollte man niemals sagen. Das wäre echt unnötig.

Ohne ihn bist du besser dran

Wenn man jemanden liebt, dann ist die geliebte Person eine gewisse Ergänzung für uns selbst. Wenn du diesen Satz sagen würdest, wäre es schlichtweg gelogen. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen führen die längsten Beziehungen