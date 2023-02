8 Tipps für eine längere und festere Beziehung

Eine Beziehung ist nicht immer nur leicht, manchmal kann das Erhalten der Beziehung auch Arbeit sein. Damit diese Arbeit Spaß macht und gleichzeitig dem Erhalt der Beziehung dient, stellt KUKKSI 8 Tipps für eine festere Beziehung vor.

Eine Beziehung, die gar nicht gepflegt wird, verliert irgendwann ihren Bestand und ihren Inhalt. Das ist sehr schade, denn meist lässt eine Beziehung sich mit gar nicht vielen Mitteln festigen und stabilisieren. Wichtig ist, dass das Geben und Nehmen und Aktiv und Passiv sein in der Beziehung stets auf gegenseitiger Abwechslung beruht und nicht nur einer die ganze Beziehungsarbeit leistet.

Was sind die besten Tipps für den Erhalt einer Beziehung?

Damit eine Beziehung nicht nur lange währt, sondern auch eine innere Zufriedenheit herrscht, gibt es ein paar Möglichkeiten, wie die Beziehung aktiv gestaltet werden kann.

Geschenke zum Jahrestag

Der Jahrestag wird gerne vergessen, dabei lohnt es sich, diesen zu begehen und den anderen an diesem Tag zu beschenken. Am Jahrestag ist eine kleine Erinnerung an die Anfänge der Beziehung schön, denn diese Erinnerung sorgt auch dafür, dass den Partnern wieder einfällt, wie und warum sie zusammengekommen sind und was am anderen damals wie heute liebenswert ist.

Dem anderen Raum lassen

Partner sollten sich stets gegenseitig Raum für die Hobbys geben, die jeweils ohne den Partner ausgeführt werden. Diese „Auszeit“ voneinander und das Erleben ohne den Partner sorgt nicht nur dafür, dass wir uns wieder aufeinander freuen, sondern auch für Abwechslung und frischen Wind im Alltag.

Geduld bei Unstimmigkeiten

Um die Beziehung frisch zu halten ist Geduld mit dem Partner oder der Partnerin sehr wichtig. Streit passiert, aber je mehr Geduld und Ruhe im Umgang mit dem anderen herrscht, desto schneller ist der Streit auch wieder vorbei.

Respekt aufrecht erhalten

Manchmal geht über die Jahre der Respekt vor dem anderen verloren. Dazu gehört auch, dass sich für den Partner oder die Partnerin nicht mehr hübsch gemacht wird – schließlich kennt der andere einen sowieso in allen Lebenslagen. Manchmal lohnt es sich aber, diesen anfänglichen Respekt wieder aufleben zu lassen.

Kinderfreie Zeiten

Wenn ein Paar Kinder hat, wird es mit zweisamer Zeit oft nichts mehr. Dieser Verlust an Zweisamkeit lässt nicht selten die Beziehung bröckeln. Daher ist es wichtig, sich kinderfreie Auszeiten zu zweit zu gönnen.

Wünsche äußern

Oft genug wird in Partnerschaften, in denen sich die Partner schon lange kennen, irrtümlich davon ausgegangen, die eigenen Wünsche müssten dem anderen offensichtlich sein, oder dieser müsste sie sich aus der Anfangszeit der Beziehung gemerkt haben. Werden diese Wünsche trotzdem nicht erfüllt, stellt sich ein Unzufriedenheitsgefühl ein – dabei weiß der Partner meist gar nichts von den Wünschen. Hier hilft eine offene Kommunikation. Romantik entsteht schließlich nicht von allein, manchmal muss etwas nachgeholfen werden. Bei der Romantik spielt auch die Kultur eine Rolle, wenn beide Partner aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen, kann ein Austausch darüber spannend sein.

Kritisches nicht nach der Arbeit diskutieren

Sollen kritische Themen angesprochen werden, so ist es wichtig, sich Zeit für diese zu nehmen und nicht schnell mal am Abend anzusprechen, wenn beide müde von der Arbeit oder von einem Tag lang Kinderbetreuung sind.

Kleine Überraschungen versüßen den Alltag

Wer seinem Partner oder seiner Partnerin immer mal wieder etwas Kleines ohne einen besonderen Anlass mitbringt, der zeigt, dass er oder sie auch im Alltag an den Partner oder die Partnerin denkt und dass der Partner nicht nur aufgrund von sexueller Anziehung sondern aufgrund seiner Persönlichkeit als Partner ausgewählt wurde.