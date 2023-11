8-Stunden-Tag und nur 30 Tage Urlaub: Tiktokerin bricht in Tränen aus!

Wie tickt die Generation Z in der Berufswelt? Ein Video einer Berufseinsteigerin im Netz ging viral. Sie wisse nicht, wie sie mit 36.000 Euro und 30 Urlaubstagen überleben soll. Die Influencerin bricht in Tränen aus und zeigt sich verzweifelt.

Der Clip von Tiktokerin Dana Rosa ist schon einige Wochen alt, aber ging im Netz jetzt viral. Sie habe ihr Studium abgeschlossen und steigt jetzt in die Berufswelt ein – dabei musste sie feststellen, dass sie nur 30 Urlaubstage habe. Die junge Frau spaltet damit das Netz. „Ich hatte gerade den größten Nervenzusammenbruch ever“, beginnt die Influencerin ihr Video.

Dana war auf Jobsuche und spricht über ihre Erfahrungen in dem Clip. „Da sind Leute, die wollen dir 36.000 Euro im Jahr geben als Vollzeitangestellte. Aber, du kriegst 30 Tage im Jahr Urlaub. Das Schlimmste ist: Die 30 Tage sind ja noch viel“, erzählt Dana bei TikTok. „Das bedeutet keine Freizeit. Man sieht sich nicht mal, weil man nur arbeiten geht“, stellt sie schockierend fest. Am Wochenende sei man dann mit Haushalt und Einkauf beschäftigt. „Auf mich warten dann irgendwelche Freunde, die mich auch mal wiedersehen wollen. Für die ich eigentlich gar keine Energie mehr habe, weil ich die ganze Zeit nur arbeite“, erzählt Dana.

Die Reaktionen sind geteilt

Auf das Video gab es zahlreiche Reaktionen, die sehr unterschiedlich ausfallen. „Willkommen in der Arbeitswelt. 36k€ für frischen Student ist ein sehr gutes Gehalt in der freien Marktwirtschaft. Studium bietet langfristig mehr“, schreibt beispielsweise ein User. „36.000€ im Jahr? Davon träume ich. Und ich hab ein Kind zu versorgen“, heißt es in einem anderen Kommentar. Es gibt aber auch Zuspruch: „Leute, die hat doch vollkommen recht! Der Verdienst ist verhältnismäßig zur Miete niedriger denn je!!!!“ Eine weitere Userin meint jedoch: „Als Einstiegsgehalt ohne Berufserfahrung ist das gar nicht so schlecht. Um überleben zu können, muss man arbeiten. Wir alle tun das“

Was ist der Generation Z wichtig?

Dana hat mit ihrem Ausbruch eine Debatte angestoßen. Eine Umfrage hat laut RTL ergeben, was der Generation Z in der Berufswelt wirklich wichtig ist. Für eine gute Work-Life-Balance sind demnach 74 Prozent und abwechslungsreiche Tätigkeiten wünschen sich 71 Prozent der Befragten. Ganz oben auf der Liste mit 81 Prozent stehen jedoch gute Verdienstmöglichkeiten. Friedrich Hubert Esser, Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), erklärt laut dem Sender, dass der Job vor allem zukunftsorientiert und krisensicher sein müsse.