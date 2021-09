Bundestagswahl 2021: 7 Gründe, um wählen zu gehen

Nach 16 Jahren endet eine Ära: Angela Merkel hört als Bundeskanzlerin auf! Bei der Bundestagswahl wird sich nun entscheiden, wer ihr Nachfolger wird. Noch sind viele Menschen unentschlossen, welcher Partei sie ihre Stimme geben. Einige Leute wollen sogar gar nicht wählen gehen – KUKKSI erklärt, weshalb das total falsch ist.

Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Olaf Scholz (SPD), Armin Laschet (CSU) sowie Annalena Baerbock (GRÜNE). Einer von den dreien wird der oder die Nachfrolger/in von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Doch eine Partei allein wird es nicht schaffen und benötigt einen Koalitionspartner – diese spannende Frage wird sich dann nach der Whal stellen. Vor allem junge Leute fragen sich aber: Warum sollte man eigentlich überhaupt wählen gehen? Dafür gibt es viele Gründe.

Wie kann ich wählen?

Die Wahllokale haben am 26. September 2021 von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Bist du wahlberechtigt, hast du bereits eine Wahlbenachrichtigung mit deinem Wahllokal erhalten. Bist du an dem Tag verhindert, besteht aber auch die Möglichkeit einer Briefwahl. Du hast auf dem Wahlzettel übrigens zwei Stimmen – die Erst- und Zweitstimme. Was es damit auf sich hat, erfährst du HIER.

Es zählt jede Stimme

Es gibt aber auch einige Leute, die gar keinen Bock haben, zu wählen – zum einen, weil kein politisches Interesse besteht, aber auch, weil einige denken, auf eine Stimme kommt es eh nicht an – das ist aber total falsch! Warum es total wichtig ist, zu wählen, erfährst du hier.

7 Gründe, um wählen zu gehen