7 Anzeichen für eine toxische Beziehung

Toxische Beziehungen sind auf den ersten Blick nicht immer zu erkennen. Eine solche Partnerschaft wird vom narzisstischen und manipulativen Verhaltensweisen des Partners oder der Partnerin geprägt. KUKKSI verrät, an welchen Anzeichen man eine toxische Beziehung erkennt.

Niemand will freiwillig in einer toxischen Beziehung landen – und dennoch passiert es immer wieder. Denn wenn man jemanden kennenlernt, ist auf den ersten Blick nicht erkennbar, ob derjenige ein toxisches Verhalten hat oder nicht – das stellt sich meist nämlich erst viel später heraus. Denn anfangs wirkt die Partnerschaft noch perfekt und Warnsignale werden ignoriert. Doch wann sollte man hellhörig werden und an welchen Anzeichen erkennt man eine toxische Beziehung eigentlich?

Diese Indizien sprechen für eine toxische Beziehung

Stimmungsschwankungen

Es ist jeden Morgen eine Überraschung, wie dein/e Partner/in drauf ist. Geprägt ist eine toxische Beziehung vor allem von krassen Stimmungsschwankungen – das geht von romantischen Liebeserklärungen bis hin zu einer „Null Bock“-Stimmung. Die Partnerschaft fühlt sich wie eine krasse Achterbahnfahrt an.

Man kann es dem Partner / der Partnerin nie recht machen

Egal, was du machst: Dein/ Partner/in ist einfach immer unzufrieden! Stattdessen musst du die Vorwürfe anhören oder Dinge anhören, die dich kritisieren – das kann schon ziemlich am Selbstbewusstsein kratzen. Da kommen schon mal nervige Fragen vor: Was hast du denn heute wieder an? Oder warum gähnst du so laut?

Man kann nicht selbst sein

Der toxische Part der Beziehung denkt eher nur an sich und nimmt kaum Rücksicht auf dich. Das Schlimmste: Du kannst nicht selber du sein! Denn alles das, was du machst, wird infrage gestellt oder kritisiert.

Manipulation

Das ist einer der krassesten Punkte in einer toxischen Beziehung – und zwar Manipulation! Denn der/die Partner/in verdreht die Tatsachen so sehr oder lügt, dass du an dir selbst zweifelst. Die Schuld schiebt er immer auf dich ab und spricht dir deine Wahrnehmung immer ab.

Abhängig vom Partner

Der/die toxische Partner/in hat dich so sehr manipuliert, dass du in gewisser Weise von ihm abhängig bist. Du hast das Gefühl, dass du seine Aufmerksamkeit einfach immer brauchst. Aus dieser Abhängigkeit ist es schwer, herauszukommen.

Isolation

Es finden kaum noch Treffen mit Freund:innen statt. Denn der toxische Partner kann extrem eifersüchtig sein und versucht dich zu kontrollieren, mit wem du dich triffst oder auch Kontakt hast.

Egoismus

Der/die toxische Partner/in denkt nur an sich. Deine Bedürfnisse? Die spielen da weniger eine Rolle. Denn er will sein Selbstwertgefühl aufrechterhalten – das ist auch mit narzisstischen Zügen vergleichbar. Narzissmus ist generell ein häufiges Muster in toxischen Beziehungen. Schon gelesen? Ist mein Partner ein Narzisst? Diese 7 Indizien sprechen dafür!