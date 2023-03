6 YouTube-Kanäle mit den besten Scherzen

YouTube hat sich zur wichtigsten Plattform für alle entwickelt, die auf der Suche nach Spaß und Unterhaltung sind. Bei der Fülle von Künstlern, die ständig neue Inhalte hochladen, kann es schwierig sein, Kanäle zu finden, die durchweg gute Streiche liefern.

YouTube hat sich zur wichtigsten Plattform für alle entwickelt, die auf der Suche nach Spaß und Unterhaltung sind. Bei der Fülle von Künstlern, die ständig neue Inhalte hochladen, kann es schwierig sein, Kanäle zu finden, die durchweg gute Streiche liefern. In diesem Artikel empfehlen wir Ihnen sechs YouTube-Kanäle, die sich auf Streiche konzentrieren und bei denen Sie garantiert laut lachen werden.

YouTube Premium: Vorteile für Liebhaber von Streichen

Bevor wir auf die sechs besten Streiche-Kanäle eingehen, sollten Sie unbedingt die Vorteile von YouTube Premium für Streiche-Liebhaber hervorheben. Mit einem Abonnement von YouTube Premium kommen Sie in den Genuss von werbefreien Videos, Offline-Wiedergabe und Zugang zu exklusiven Inhalten. Das bedeutet, dass Sie Ihre Lieblingsstreichvideos unterbrechungsfrei und offline ansehen können, egal wo Sie sich gerade befinden, was YouTube Premium zu einer großartigen Investition für Streichliebhaber macht.

Kommen wir nun zu den sechs Prank-Kanälen, die ein Muss für alle Prank-Liebhaber sind.

Prank vs. Prank

Prank vs. Prank ist ein Kanal, der von einem Paar, Jesse und Jeana, gegründet wurde. Der Kanal widmet sich den gegenseitigen Streichen, und die Videos sind urkomisch. Die Chemie des Paares macht die Streiche noch lustiger und ihre Streiche sind immer unterhaltsam. Sie haben über 10 Millionen Abonnenten und ihr beliebtestes Video, „Girlfriend Caught Cheating Prank“, hat über 30 Millionen Aufrufe.

Just For Laughs Gags

Just For Laughs Gags ist ein Kanal, der Streiche mit versteckter Kamera zeigt. Den Kanal gibt es seit 2007 und er hat inzwischen über 10 Millionen Abonnenten. Die Streiche sind allesamt harmlos und familienfreundlich, so dass Sie sie auch mit Kindern oder Großeltern ansehen können. Der Kanal hat eine weltweite Fangemeinde und seine Videos wurden bereits über 3 Milliarden Mal angesehen.

Jack Vale Filme

Jack Vale Films ist ein Kanal, der sich darauf spezialisiert hat, Menschen an öffentlichen Orten einen Streich zu spielen. Jack Vale ist bekannt für seine witzigen und gewagten Streiche, und seine Videos sind immer unterhaltsam. Sein beliebtestes Video, „Farting in the Hood Prank“, hat über 50 Millionen Aufrufe. Mit über 1 Million Abonnenten ist Jack Vale Films ein Muss für alle, die sich für Streiche interessieren.

VitalyzdTv

VitalyzdTv ist ein von Vitaly Zdorovetskiy gegründeter Kanal. Der Kanal zeigt Streiche an ahnungslose Fremde, und Vitalys furchtlose Herangehensweise macht die Streiche noch unterhaltsamer. Der Kanal hat über 10 Millionen Abonnenten und sein beliebtestes Video, „Miami Zombie Attack Prank“, hat über 35 Millionen Aufrufe.

Roman Atwood

Roman Atwood ist ein beliebter YouTube-Prankster, der für seine kreativen und gewagten Streiche bekannt ist. Auf seinem Kanal zeigt er Streiche für seine Familie, Freunde und ahnungslose Fremde. Er hat über 10 Millionen Abonnenten und sein beliebtestes Video, „Anniversary Prank Backfires!!!“, wurde über 100 Millionen Mal angesehen.

Rémi Gaillard

Rémi Gaillard ist ein französischer Comedian und Scherzbold. Sein Kanal zeigt Streiche an öffentlichen Orten und hat über 7 Millionen Abonnenten. Rémis Streiche sind gewagt und seine Bereitschaft, bis zum Äußersten zu gehen, um einen Streich zu spielen, macht seine Videos so unterhaltsam. Sein beliebtestes Video, „Mario Kart (Rémi Gaillard)“, hat über 50 Millionen Aufrufe.

Wenn Sie also auf der Suche nach einem guten Lacher sind, werden Sie bei diesen sechs Streichkanälen garantiert fündig. Von Streichen mit versteckter Kamera bis hin zu öffentlichen Streichen und allem, was dazwischen liegt, haben diese Kanäle alles zu bieten. Also, lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und machen Sie sich bereit, bei einigen der lustigsten Streichvideos auf YouTube laut loszulachen.