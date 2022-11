6 Tipps für mehr Achtsamkeit an den Feiertagen

Die Feiertage können eine herausfordernde Zeit sein, in der wir uns oft gestresst und erschöpft fühlen. Dies ist jedoch keine Zeit, in der wir uns selbst vernachlässigen sollten. Stattdessen sollten wir uns darauf konzentrieren, unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden zu pflegen.

Um dies zu erreichen, möchten wir dir einige Achtsamkeitstipps für die Feiertage mit auf den Weg geben. Von Dankbarkeit über den Info-Guide zum Thema „me time“, hin zum einfachen Atmen – Wir zeigen dir, wie du dir selbst die nötige Ruhe und Erholung gönnen und die Feiertage genießen kannst.

Achtsamkeit – was ist das eigentlich?

Eigentlich ist Achtsamkeit ganz einfach: Es bedeutet, bewusst und mit allen Sinnen in der Gegenwart zu sein. Dabei geht es nicht darum, die Gedanken an die Vergangenheit oder die Zukunft zu verdrängen, sondern einfach nur darum, im Moment zu leben und ihn so richtig zu genießen.

Es ist eine Haltung, die uns hilft, bewusster und gelassener mit unseren Gefühlen und Empfindungen umzugehen. Dadurch können wir unseren Sinn für das Wesentliche in unserem Leben stärken und uns von all dem Ballast befreien, der uns nicht wirklich glücklich macht.

6 Tipps für einen achtsamen Umgang an Feiertagen

Achtsamkeit kann man üben – und zwar ganz einfach, in jedem Moment des Alltags. Hier sind ein paar Tipps, wie du die Feiertage stressfrei genießen kannst:

1. Genieße die Vorfreude auf die Feiertage: Planung ist wichtig, aber lass dich auch von der Vorfreude auf die Festtage leiten. Freue dich auf die schönen Dinge, die du tun wirst, genieße das Gefühl und denke nicht zu viel über mögliche Stressfaktoren nach. Positives Denken kann Wunder wirken! Du möchtest mehr darüber wissen? Dann kannst du hier mehr erfahren.

2. Nimm dir Zeit für dich: Die Feiertage sind oft eine hektische Zeit. Nimm dir jeden Tag ein paar Minuten Zeit für deine “me time”, um herunterzukommen und zur Ruhe zu gelangen. Mach dir bewusst, was in diesem Moment gerade gut für dich ist – sei es ein heißes Bad, Musik, ein Spaziergang an der frischen Luft oder einfach nur ein paar Minuten Meditation.

3. Bleib in Bewegung: Bewegung hilft uns nicht nur körperlich fit zu bleiben, sondern entspannt auch unseren Geist. Auch wenn es draußen vielleicht kalt ist, versuche jeden Tag ein bisschen Zeit für Bewegung an der frischen Luft zu finden – sei es beim Einkaufen oder Spazierengehen mit dem Hund.

4. Genieße die Gesellschaft deiner Liebsten: Die Feiertage sind oft auch eine Zeit, in der man viel Zeit mit der Familie und Freunden verbringt. Genieße diese Zeit und denke daran, dass diese Menschen wichtig für dich sind. Versuche bewusst zuzuhören und ​ interessiert zu sein – so kannst du tiefere Beziehungen pflegen und neue Bande knüpfen.

5. Sei dankbar: Dankbarkeit ist eine wunderbare Eigenschaft, die uns glücklich macht und unserem Körper guttut. Mache dir bewusst, was du alles hast – sei es dein Zuhause, deine Familie oder Freunde, dein Haustier oder einfach nur das schöne Wetter. Je mehr Dankbarkeit du empfindest, desto besser wirst du dich fühlen!

6. Konzentriere dich auf deinen Atem: Hast du das Gefühl, dass dir alles über den Kopf wächst? Dann atme bewusst 10 Mal tief ein und aus und konzentriere dich nur auf deinen Atem. Das hilft oft schon, um herunterzukommen und die Situation entspannter zu sehen.

Fazit – entspannt durch die Feiertage

Die Feiertage sind die perfekte Zeit, um sich zu entspannen und die Seele baumeln zu lassen. Wenn du dich jedoch aufgrund von Stress oder Sorgen schlecht fühlst, können die Feiertage auch sehr unangenehm werden.

Achtsamkeit hilft dir dabei, nicht nur entspannt durch die Feiertage zu kommen, sondern eine bewusste Haltung im Leben zu entwickeln. Du kannst dich selbst besser kennenlernen und erkennen, was dir guttut. Außerdem kannst du dadurch auch besser mit negativen Gefühlen wie Stress und Angst umgehen. Wenn du also das nächste Mal gestresst oder nervös bist, probiere einige der oben genannten Tipps aus!