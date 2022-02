6 Liebesmythen unter der Lupe: Gibt es sie wirklich?

Das Thema Liebe ist schon irgendwie super interessant. Immerhin suchen sie alle Menschen auf der Welt und doch ist so wenig über sie bekannt – einfach, weil sie irgendwie so unerklärlich ist. Natürlich gibt es da auch so einige Mythen, die jeder schon mal gehört hat. Doch so manche davon könnte vielleicht sogar wahr sein. Oder vielleicht doch nicht?

Du hast sicher auch schon von der „Liebe auf den ersten Blick“ oder dem „verflixtem siebten Jahr“ gehört. Doch was steckt dahinter? Gibt es das wirklich oder sind das vielleicht doch nur Mythen? KUKKSI räumt nun damit auf und sagt dir, was nur Quatsch ist und was es wirklich gibt. Du wirst erstaunt sein.

Gibt es diese Mythen über die Liebe wirklich?

Liebe auf den ersten Blick

Das ist eine Sache, an die viele Menschen irgendwie nicht glauben. Obwohl Wissenschaftler herausgefunden haben, dass circa die Hälfte aller Beziehungen darauf basieren. Es ist also sehr weit verbreitet und nicht nur ein Mythos. Direkt in den ersten Sekunden, in denen man einen Menschen sieht oder kennenlernt, kann man sich verlieben.

Partner kennen keine Geheimnisse

Das ist nicht wirklich wahr. Jeder von uns hat gewisse Geheimnisse – und das ist auch durchaus wichtig, um seinen Charakter zu wahren. Das bedeutet aber nicht, dass du alles vor deiner Freundin oder deinem Freund geheim halten solltest. Es ist dennoch sehr wichtig, dass ihr ehrlich zueinander seid und euch vertrauen könnt.

Gegensätze ziehen sich an

Klar ist es gut, wenn man Unterschiede hat und man voneinander neue und interessante Seiten entdecken kann. Doch wenn die Beziehung auf Dauer halten soll, dann braucht man schon eine gewisse Basis, die gleich ist. Ansonsten werdet ihr es auf Dauer nicht aushalten. Vor allem ist es wichtig, dass ihr beide charakterlich gewisse Gemeinsamkeiten habt.

Glückliche Paare streiten nicht

Das ist zurecht ein absoluter Mythos und einfach nicht wahr. Es gibt auf Dauer immer Meinungsverschiedenheiten und natürlich kann es dabei auch mal emotional werden. Wenn man nie streitet, dann gibt es jemanden in der Beziehung, der vermutlich nie seine Meinung äußert oder durchsetzt.

Eifersucht ist Beweis der Liebe

Auch damit sollte man sehr vorsichtig sein. Klar – wenn man jemanden liebt, dann ist man auch eifersüchtig. Allerdings sollte das nicht als Beweis der Liebe und absolut zurecht nicht die Kontrolle über den Partner rechtfertigen. Auch das ist also auch nur ein Mythos beziehungsweise ein Argument für Kontrolle und hat nichts mit einer gesunden Beziehung zu tun. Schon gelesen? Bin ich verliebt? Diese 10 Anzeichen sprechen dafür!