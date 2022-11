5 Tipps: So kannst du Sneaker modisch stylen

Sportschuhe sind heute einfach nicht mehr wegzudenken. Sneaker sind total beliebt und liegen voll im Trend. Die Schuhe gibt es in allen möglichen Variationen und Farben – aber wie kann man diese noch besser stylen? KUKKSI verrät Tipps, wie du Sneaker richtig in Szene setzen kannst.

Boots, Stiefel oder High Heels dürfen in unserem Kleidungsschrank nicht fehlen. Aber klar: In welchen Schuhen fühlen wir uns am wohlsten? Richtig: Sneaker! Die Sportschuhe wurden eigentlich für körperliche Aktivitäten wie Sport entworfen. In den vergangenen Jahren haben sich die Schuhe jedoch zu DEN beliebtesten Schuhen im Alltag etabliert und ist ein absolutes Must-Have im Kleiderschrank. Denn die Schuhe haben zahlreiche Vorteile: Sie gibt es in unterschiedlichen Variationen und kann man gut zu jedem Kleidungsstil kombinieren.

Diese Looks können mit Sportschuhen kombiniert werden

Der zeitlose Klassiker

T-Shirt, Hose mit Nike Schuhen sind der Klassiker und dabei kann man eigentlich auch nichts falsch machen. Sowohl im Alltag als auch in der Schule oder auch auf Arbeit geht der Look völlig okay. Der Style ist eben sehr einfach zu handhaben und kann man beinahe überall anziehen. Mit einem modischen Accessoire kann man den Look jedoch ergänzen – das kann beispielsweise eine kleine Tasche oder auch eine stylische Kette sein.

Sportschuhe im Streetwear-Style

Streetwear ist dann schon etwas flippiger. Für den Alltag eignet sich dieser Style komplett, für die Arbeit dagegen in den meisten Fällen eher weniger. Denn insgesamt ist der Style etwas auffälliger und mit vielen Farben kombinierbar. Sportschuhe sind bei einem Streetwear-Look das absolute Must-Have.

Sneaker mit Hoseanzügen

Hoseanzüge waren bereits im Sommer schon total angesagt. Und Sneaker passen einfach optimal dazu – denn so wird aus dem eigentlich Zweiteiler ein perfekter Fashion Look. Im Sommer sind Hosenanzüge mit bunten Farbe angesagt, im Herbst oder auch Winter eher mit dunklen Farben wie Schwarz oder Dunkelblau.

Sportschuhe mit Kleidern

Ein Kleid und Sportschuhe – dieser Look wäre früher undenkbar gewesen, aber ist heute total angesagt. Der im Athleisure-Stil kann gut mit dem Casual-Stil kombiniert werden.

Anzug mit Sneakern kombinieren

Nicht nur bei Frauen passen Röcke gut mit Sportschuhen – auch Jungs im seriösen Look mit Anzug können dazu lockere Sneaker tragen. Anzugsschuhe ist heute definitiv kein Muss mehr – es kann ruhig etwas Lockerer sein, was aber natürlich auch auf den Anlass drauf ankommt.

3 Regeln für einen lässigen Sneaker-Look

Flanking

Den Begriff Flanking hast du vielleicht schon mal gehört und liegt absolut im Trend. Das bedeutet: Man krempelt die Hose nach oben und die Knöchel liegen frei. Das wirkt insgesamt einfach stylischer und ist sogar auch erotisch. Denn die Fesseln zählen zu einer erogenen Zone. So werden die Sneaker richtig in Szene gesetzt. Andernfalls kann man auch eine 7/8 Hose tragen.

Stilbrüche bei Sneakern

New Balance 574 Schuhe wirken vor allem richtig cool und hip, wenn man die richtigen Kontraste setzt. Umso sportlicher der Schuh ist, umso femininer ist die Kleidung. Bei klobrigen Schuhen wirkt besonders eine schmalen Silhouette perfekt. Sind die Sneaker dagegen sehr auffällig, sollte es Obendrum etwas zurückhaltender sein.

Die Socken

Zu den Sneakern sollten die Socken unbbedingt passen. Denn trägst du die falschen, könnten diese dein ganzes Outfit regelrecht crashen. Nichts sieht unschöner aus, wenn die Socken aus den Schuhen spitzen. Deshalb sollte man bei den Schuhen unbedingt auf Sneaker-Socken setzen. Es gehen auch lange Socken, aber diese sollten farblich zu den Schuhen passen und insgesamt stylisch wirken. Notfalls kann man die Socken auch im Schrank lassen.

Mit Sneakern ist man definitiv auf der richtigen Seite und man kann nichts falsch machen. Mit vielen Looks sind die Sportschuhe kombinierbar. Ob hunky- oder Plateausneaker – erlaubt ist das, was dir gefällt. Wenn man das richtige Outfit dazu hat, kann man mit den Sneakern punkten und ist so der absolute Hingucker.