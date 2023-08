5 Situationen, in denen Fremdgehen erlaubt ist

Du hast einen Partner, aber dennoch Bock auf ein Abenteuer? Mal ehrlich: Mit der Treue nehmen es die wenigsten genau. Zumindest ergeben das immer wieder Umfragen, dass die Hälfte aller Vergebenen in einer Beziehung schon mal fremdgegangen sind.

Ein Ausrutscher kann aber jeden mal passieren – und es gibt sogar „gute Gründe“, wann fremdgehen ganz okay ist. Das sollte aber definitiv kein Dauerzustand sein. Denn wenn man eine Affäre hat, solltest genau überlegen, ob deine Beziehung noch einen Sinn hat. Ein einmaliger Seitensprung dagegen ist eine andere Sache.

In diesen Situationen ist ein Seitensprung okay

Offene Beziehung: Für einige Beziehungen ist gegenseitiges Fremdgehen okay – vor allem dann, wenn bei euch nichts mehr laufen sollte. Bei einer offenen Beziehung kannst du ohne einem schlechten Gewissen mit anderen viel Spaß im Bett haben. Denn: Seitensprünge sind hier okay – schließlich hat man das mit dem Partner abgesprochen. Das ist immer noch die fairste Lösung!

Sexuelle Unzufriedenheit: Bei dir geht im Bett nichts mehr? Oder dein Partner geht nicht auf deine Wünsche oder Fetische ein? Dann musst du das wohl woanders ausleben…

Du bist dort, wo dein Partner nicht ist: Du bist in einer anderen Stadt? Oder noch besser: In einem anderen Land? Was auf Mallorca passiert, bleibt auch dort. Hier ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass der Fremdsex auffliegt. Wieso nicht mal ein Abenteuer wagen? Was dein Partner nicht weiß, macht ihn nicht heiß…

Sex mit einem Promi: Klar, dass ist der wohl unwahrscheinlichste Fall. Aber stell dir vor, dein Idol würde dir ein unmoralisches Angebot machen. Das solltest du natürlich annehmen.

Rache: Dein Partner ist fremdgegangen? Rache ist süß, oder?! Dann zahle es ihm doch einfach heim und suche dir einen heißen Feger.