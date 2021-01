5 Rituale, die deine Beziehung ewig halten lassen

Wenn glückliche Paare über ihre Beziehung reden, die sich schon sehr lange führen, dann fällt meistens immer eine Sache auf. Sie haben viel Struktur und immer verschiedene Rituale in ihrer Beziehung. Manche schreiben sich jeden Morgen, andere telefonieren abends täglich. Wir verraten dir, welche Rituale deine Beziehung am längsten halten lassen.

Du bist mit deiner Partnerin oder deinem Partner absolut glücklich. Dennoch fehlt euch einfach etwas Routine in der Beziehung? Dann könnt ihr das ganz einfach aufbessern, indem ihre Dinge gemeinsam macht, die ihr auch beide sehr mögt. Beispielsweise telefonieren, ein Spaziergang oder auch andere Dinge.

Die besten Rituale für deine Beziehung

Täglich nach dem Essen spazieren gehen

Nachdem man Abendessen gegessen hat, ist man oft sehr müde. Vor allem im Winter, wenn es schnell dunkel wird. Wie wäre es, wenn ihr also jeden Abend nach dem Essen eine Runde spazieren geht? Dabei kann man frische Luft schnappen, gemeinsam über die verschiedensten Dinge reden und auch einfach mal etwas abschalten.

Täglich telefonieren

Ihr könnt euch zurzeit nicht täglich sehen? Kein Problem. Wenn man jeden Tag telefoniert, sinkt die Sehnsucht gewaltig und man ist sich auf einmal viel näher. Dabei kann man sich gegenseitig erzählen, was man den ganzen Tag erlebt hat.

Gemeinsames Frühstück

Wenn man gemeinsam in den Tag starten, freut man sich doch gleich viel mehr. Man steht zusammen auf und macht sich ein leckeres und ausgewogenes Frühstück. Dabei kann man über den Tagesablauf reden und sich gegenseitig erzählen, was heute so ansteht.

Euer eigener Tag

In der Woche habt ihr sehr viel Stress und Trouble. Da ist es einfach nur schön, wenn man gemeinsam Zeit verbringen kann. Warum also nicht einen Tag nur für euch zwei einrichten, an dem ihr beide nur Dinge macht, die nur ihr beide mögt?

Zeit für Liebe

Damit man sich in der Beziehung nicht nur perfekt versteht und die Liebe nicht zu kurz kommt, könnt ihr auch regelmäßig jeden Abend kuscheln. Da kann dein Freund ruhig mal die Konsole oder den PC ausschalten. Du kannst dafür aber auch mal ruhig aufhören, die ganze Zeit mit deiner besten Freundin zu telefonieren. Schon gelesen? Diese 5 Dinge solltest du niemals in einer Beziehung tolerieren.