5 Filme unter den Oscar-Nominierten, die unbedingt einen Blick wert sind

Genießen Sie das Wochenende mit einem Film! Wir haben für Sie 5 Oscar-nominierte Filme zusammengestellt, die es wert sind, gesehen zu werden!

Die Oscars (Academy Awards), die seit 1929 von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences vergeben werden, fanden in diesem Jahr zum 95. Mal ihre Besitzer mit einer Zeremonie in Los Angeles, moderiert von Jimmy Kimmel. Oscar-Nominierungen in 23 Kategorien wurden von Riz Ahmed und Alison Williams bekannt gegeben. Der mit dem Golden Globe ausgezeichnete Film „Everything Everywhere All At Once“ stach mit 11 Nominierungen bei den Oscars hervor und rückte ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Fakt ist jedoch, dass es durchaus sehenswerte Filme gibt, die für den Oscar nominiert sind! Also, was sind das für Filme? Wir haben für Sie 5 sehenswerte Filme unter den Oscar-Nominierungen zusammengestellt!

1. All Quiet on the Western Front

Edward Bergers deutsche Adaption des Romans von Erich Maria Remarque, ein Antikriegsklassiker über einen deutschen Soldaten im Ersten Weltkrieg, erhielt insgesamt neun Nominierungen. Er gewann vier Auszeichnungen, darunter die zweitmeisten Nominierungen für einen nicht englischsprachigen Film – und den besten internationalen Spielfilm-Soundtrack.

Die Handlung des Films ist; Professor Kantorek, der im Ersten Weltkrieg an einem Jungengymnasium unterrichtete, stellt seine Schüler mit der Begründung ein, dass es eine höchst ehrenvolle Stellung sei, sich dem Krieg anzuschließen und als Soldat am Krieg teilzunehmen. Beeindruckt von diesen beeindruckenden Reden melden sich die Soldaten freiwillig und treten der Bundeswehr bei. Der Krieg ist jedoch kein episches Ereignis, weder in Büchern geschrieben noch von Lehrern beschrieben. Obwohl sich die jungen Soldaten dieses Fehlers bewusst sind, können sie nicht mehr zurück; Sie werden im Schatten all der politischen Spiele und grausamen Pläne, die mit all ihrer Naivität vor sich gehen, um ihr Leben kämpfen. Erich Maria Remarques ?Im Western nichts Neues? In Anlehnung an seinen Roman verewigt der Klassiker die verheerenden Auswirkungen des sinnlosen Kriegsbegriffs in seiner ganzen Brisanz. Auf jeden Fall sehens- und besprechenswert!

2. Avatar: The Way of Water

„Avatar: The Way of Water“ belegte bei den 21. Annual VES Awards mit neun Siegen, darunter einem Fotorealfilm, den ersten Platz.

Wenn wir zum Thema des Films kommen, der Fortsetzung der Avatar-Serie, die 2009 zu einem globalen Phänomen wurde; Dieses Mal geht er sowohl zu den Ursprüngen des von James Cameron geschaffenen Geschichtenuniversums als auch zum Ziel, seine Grenzen zu erweitern. Ein paar Jahre nach den Ereignissen von Avatar gründeten Jake und Neytiri ihre eigene Familie in Pandora. Sie sind jedoch gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Also beginnen Jake und Neytiri, Orte außerhalb von Pandora zu erkunden, einschließlich über und unter Wasser. Es kann hilfreich sein, den vorherigen Film anzusehen, bevor Sie fortfahren!

3. Elvis

„Elvis“ ging mit acht Nominierungen in die Nacht. Es sah so aus, als könnte Austin Butler den Hauptdarsteller mit nach Hause nehmen, nachdem er mit „Elvis“ einen BAFTA gewonnen hatte, aber SAG-Award-Gewinner Brendan Fraser gewann die Kategorie letztendlich mit seinem Comeback-Auto „The Whale“.

Elvis handelt vom Leben von Elvis Presley, dem König der Rock ’n‘ Roll-Musik. In dem Film, der die Unbekannten in Elvis Presleys Leben enthüllt, wird Presleys Lebensweg von der Erzählung seines mysteriösen Managers, Colonel Tom Parker, geprägt, der ihn entdeckte, bevor ihn jemand kannte, und der ihn auf seiner musikalischen Reise begleitete. Die Produktion konzentriert sich auf Presleys komplexe Beziehung zu seinem Manager und erzählt die unterschiedliche Dynamik der Beziehung zwischen den beiden

über 20 Jahre zwischen Presleys Aufstieg zum Ruhm und seiner Verwandlung in einen Star. Sehenswert für nostalgische Filmliebhaber!

4. Women Talking

Sarah Polley, die Filmemacherin hinter MGMs Women Talking, gewann bei den Academy Awards 2023 den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch. Es wurde auch in der Kategorie Bester Film nominiert.

Das Thema ist ziemlich provokativ. Women Talking konzentriert sich auf eine religiöse Kolonie, in der Frauen wie Gefangene leben. In dem Film beginnen der Glaube und die Hoffnung der Frauen in ihre Religion aufgrund der sexuellen Übergriffe, die sie von den Männern in ihren Kolonien erlitten haben, zu bröckeln.

5. The Banshees of Inisherin

Unser letzter Film ist ziemlich ambitioniert! „The Banshees of Inisherin“, für den Oscar-Preisträger Martin McDonagh sowohl Drehbuch als auch Regie führte, erhielt 9 Oscar-Nominierungen in 8 Kategorien.

Die von Martin McDonagh geschriebene Produktion ist einer der am meisten nominierten Filme und vereint die Co-Stars von In Bruges, Colin Farrell und Brendan Gleeson, mit dem Drehbuchautor und Regisseur des Kulthits Martin McDonagh. Wie In Brügge ist dieser Film eine schwarze Komödie, die in der Schlussphase eine heftige Wendung nimmt.

Der Film, der seit seiner Veröffentlichung im November 2022 von der Kritik hoch gelobt wurde, spielt auf einer fiktiven Insel vor der Küste Westirlands. Der Golden-Globe-Gewinner The Banshees of Inisherin dramatisiert eine schmerzhafte Erfahrung, mit der die meisten von uns nur allzu vertraut sind: das Aus einer Freundschaft

Dieser Film ist ein Muss für Liebhaber historischer Filme und behandelt Themen wie Einsamkeit, Ego, Tod und Depression am Ende des irischen Bürgerkriegs im Jahr 1923.