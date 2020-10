5 Dinge, die du in einer Beziehung verzeihen solltest

In einer Beziehung läuft nicht immer alles harmonisch ab – manchmal kann es auch zum Meinungsverschiedenheiten oder Diskussionen kommen. Es gibt aber einige Dinge, welche man seinem Partner verzeihen sollte.

Es gibt einige Sachen, welche den Partner auch mal aufregen können – es handelt sich dabei meist aber um kleine Fehler, welche jedoch auch für einen großen Streit sorgen können. Keiner von uns ist perfekt – es gibt aber daher einige Dinge, welche du deinem Partner verzeihen solltest.

Diese Dinge solltest du deinem Partner verzeihen

Seine Geschenke

Tja, da war wieder das Parfüm unter dem Weihnachtsbaum. Oder ein Slip, der dir absolut nicht gefällt. Einige Jungs sind halt nicht ganz so kreativ. Zwar ist das ärgerlich für dich – aber er hat es schließlich gut gemeint. Das kann man ihm doch verzeihen, oder?!

Ego-Tour mit seinen Freunden

Du sitzt zu Hause, während dein Partner mit seinen Kumpels um die Häuser zieht. Dabei vergisst er auch noch, sich zu melden – das liegt wohl an dem ein oder anderen Bierchen. Es gibt Schlimmeres! Unternimm doch einfach was mit deiner BFF.

Der kleine Flirt mit der Kellnerin

Eifersucht gehört in einer gesunden Beziehung dazu – zumindest wenn sie sich in Maßen hält. Über den kleinen Flirt mit der Kellnerin an der Theke sollte man hinweg schauen. Denn nach Hause geht er immer noch mit dir!

Seine Sprüche oder dumme Kommentare

Seine Sprüche sind manchmal sarkastisch oder er meckert manchmal über deine zu teure Shoppingtour. Männer eben! Darüber sollte man hinweg sehen und das ganze locker nehmen – einige Dinger verstehen Männer eben nie.

Seine Schwächen

Er ist manchmal unpünktlich oder auch unordentlich? So hast du deinen Liebsten kennengelernt. Daher solltest du seine Schwächen akzeptieren – ändern kann man Männer nur selten! Seine Schusseligkeit solltest du ihm definitiv verzeihen – es ist eben einer seiner Schwächen, die jeder von uns hat. Denn niemand ist perfekt.