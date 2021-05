5 Beziehungstipps, die wirklich NIE helfen

Die Liebe kann so kompliziert sein und wenn es mal nicht ganz so gut in der Beziehung läuft, dann findet man im Internet überall verschiedene Tipps. Aber auch wenn du mit deiner Familie oder deinen Freunden redest, wirst du sehr viele unterschiedliche Ratschläge bekommen. Wir verraten dir, welche davon überhaupt nichts bringen.

Jeder kennt es: Diese typischen Phrasen, die man zu hören bekommt, wenn man mit der besten Freundin oder dem besten Freund über die Beziehung redet, weil es zurzeit einfach nicht so gut läuft. Dabei kommt es manchmal vor, dass wir bestimmte Tipps bekommen, die einfach gar nichts bringen. Wir verraten dir, welche das sind.

Diese Ratschläge sind nutzlos

Das wird schon wieder

Das ist das Schlimmste, was man als Freund sagen kann, wenn man jemanden tröstet. Vor allem, wenn man danach ein neues Thema in den Raum wirft. Das kommt dann eher so rüber, als ob man gar nicht helfen will und kein Bock auf Drama hat. Einfach so wird eben nichts wieder. Nur wenn man an der Beziehung arbeitet, wird alles wieder gut.

Gegensätze ziehen sich an

Deine Beziehung hat zurzeit einen echten Knick weg und es läuft einfach nicht so gut. Wenn man dann diese Phrase hört, kommt man sich schon etwas verarscht vor. Für manche Paare mag das vielleicht zutreffen, dass man sich so anziehend findet, dass es gar nicht so schnell vorbei ist. Doch wenn man dann nicht gemeinsam die Lösung für dieses eine Problem findet, dann wird es dennoch irgendwann in die Brüche gehen.

Wer weiß, was die Zukunft bringt

Wenn es mit deiner Freundin oder deinem Freund nicht läuft, dann will man nicht einfach nur rumsitzen und nichts tun. Man will ja, dass alles wieder gut wird. Einfach nur dann die Zeit aussitzen und warten bringt nichts. Genau deshalb ist dieser Ratschlag genauso wertvoll wie die beiden Vorherigen.

Du wirst jemand anders finden

Wenn man jemanden liebt, dann will man eben niemand anderen. Für Außenstehende, die keine Empathie besitzen oder einfach gar nicht wissen, wie viel einem der eigene Partner wert ist, ist dieser Ratschlag schon sehr beliebt. Das zeigt aber auch nur, dass die Person gar nicht so richtig helfen will.

Wenn man sich liebt, dann wird es schon klappen

Nur weil man sich liebt, muss es eben nicht immer funktionieren. Beziehungen und vor allem die Liebe sind so unglaublich kompliziert aufgebaut, dass es auch noch viele andere Faktoren – außer der Liebe – gibt, die uns beeinflussen und die auch eine Partnerschaft schnell beenden können. Schon gelesen? Mit diesen 6 Tipps frischst du deine Beziehung auf.