5 Arten von Freundinnen, auf die Du verzichten kannst

Freundschaften sind super wichtig – aber auch nur dann, wenn sie echt sind. Es gibt aber fünf Arten von Freundinnen, die uns eher belasten und auf welche wir im Leben verzichten können.

Mal ehrlich: Niemand braucht falsche Freundinnen im Leben! Einige tun so, als wären sie mit uns bestens befreundet – letztendlich wollen sie uns dann aber nur ausnutzen. Sie ziehen uns runter, bremsen uns aus und kosten uns viel Energie. Solltest Du eine dieser fünf “Freundinnen” in Deiner Clique haben, solltest du unbedingt deinen Freundeskreis aufräumen.

Diese Freundinnen braucht keiner

Die Neidische

Du warst shoppen und hast dir was cooles gekauft – die angebliche Freundin findet das aber mal so richtig hässlich! Sie will dir einfach nichts gönnen und ist mega neidisch auf das, was du sonst machst oder wenn du andere Leute triffst. Sofort aussortieren!

Die Ausnutzerin

Sie Freundin meldet sich nicht ganz so oft – sondern nur, wenn sie etwas braucht. Und wenn du mal Bock hast, sich mit ihr zu treffen, hat sie natürlich keine Zeit. Von diesem Mädel solltest du dich sofort verabschieden!

Die Quasselstrippe

Sie kann einfach meeeega nervig sein! Sie erzählt dir von ihrem letzten Date, wie sie heute Nacht geschlafen hat, wann sie zuletzt auf dem Klo war oder von ihrem Shopping-Haul am Wochenende. Egal, wann ihr euch trefft – du kommst einfach nie zu Wort! Und wenn du was erzählst, interessiert sie das wenig und chattet bei Whatsapp. So eine Freundin brauchst du nicht!

Die Klette

Egal, mit wem du dich triffst oder was du gerade machst – sie will einfach alles wissen! Gefühlt stündlich kriegst du eine Nachricht bei Whatsapp von ihr und wenn du dich mit deiner Gang triffst, ist sie total beleidigt. Suuuuuper nervig! Diese Lady solltest du mal ganz schnell aus deiner Freundesliste sortieren.

Die Angeberin

Diese Dame meint, dass sie einfach besser ist und steht indirekt mit dir in einem Konkurrenzkampf. Denn sie gibt einfach mit allem an! Sie gibt dir auch das Gefühl, dass du dich minderwertig und unwichtig fühlst. Braucht man die? Ganz klar: Nö! Schon gelesen? BFF: Diese 5 Dinge müsst ihr unbedingt getan haben