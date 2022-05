5 Anzeichen, dass du gut küssen kannst

Es gibt viele verschiedene Arten, wie man jemanden küssen kann und jeder hat dabei seine ganz eigene Technik. Doch natürlich fragt man sich hinterher immer, wie gut man eigentlich war. Falls du dir da echt unsicher bist, gibt es ein paar Anzeichen, um das ganz von allein herauszufinden, ohne, dass man nachfragen muss. Das kommt ja schließlich auch nicht wirklich selbstbewusst rüber und könnte auch unangenehm werden.

Es gibt da einen Partner in deinem Leben und ihr kennt euch vielleicht noch nicht so lange. Vor Kurzem habt ihr euch vielleicht das allererste Mal geküsst und natürlich muss man die Tage danach immer nur an diesen Kuss denken. Doch woher weiß man eigentlich, dass man nichts falsch gemacht hat und dabei richtig gut war? Diese Dinge verraten dir es.

Kannst du gut küssen?

Kein Ende in Sicht

Wenn ihr euch geküsst habt, aber einfach nicht aufhören konntet, dann ist das schon mal ein echt gut. Denn wenn es schlecht wäre, hätte man es sicher nicht so lang durchgehalten, oder? Das ist also schon mal ein sehr gutes Indiz.

Du bist vielseitig

Wenn du es richtig drauf hast, dann küsst du nicht immer auf die eine Art und Weise, sondern richtest dich auch mal nach deinem Gegenüber und passt dich ihm an. Das kann nicht jeder und zeugt von echtem Selbstvertrauen. Auch das würde man nicht machen, wenn man schlecht beim Küssen wäre.

Experimentierfreudig

Du probierst auch mal neue Sachen aus und bleibst nicht immer beim Standardkuss. Das kommt sicher bei deinem Partner sehr gut an. Abwechslung und neue Dinge sind immer wichtig in einer Beziehung – und da ist Küssen auch ganz wichtig. So zeigt man am besten seine Liebe.

Komplimente

Vielleicht bekamst du auch schon mal Komplimente für deine Küsse. Das ist natürlich auch ein sehr gutes Anzeichen, dass du es richtig gut kannst. Warum sollte man sonst Komplimente bekommen? Sicher nicht, wenn man es nicht kann.

Du achtest auf deinen Partner

Wenn du nicht dein eigenes Kussprogramm durchziehst und immer auf dein Gegenüber achtest, dann ist das auch sehr gut. So zeigst du nämlich aufmerksam, dass es dir auch wichtig ist, dass es deinem Partner gefällt und nicht nur dir. Vielleicht entdeckst du dadurch auch ganz neue Seiten des Küssens.