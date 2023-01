49-Euro-Ticket: Wann kommt es und in welchen Zügen darf man es nutzen?

Der Nachfolger des 9-Euro-Ticket kommt. Demnächst wird das 49-Euro-Ticket in Deutschland eingeführt. Doch wie funktioniert das eigentlich? Und wann kommt es und wo kann man dieses einsetzen? KUKKSI verrät alle Facts, die du dazu wissen musst.

Es gab lange Diskussionen um das 49-Euro-Ticket. Denn Bund und Länder konnten sich bisher nicht einigen. Doch jetzt wurde eine Lösung gefunden und das „Deutschlandticket“ soll zum 1. Mai 2023 eingeführt werden. Der Bundesrat muss dem notwenigen Gesetz noch im März zustimmen. Bis dahin müssen Bundesländer und die Verkehrsbetriebe noch viele Sachen klären. Verkauft wird das 49-Euro-Ticket ab dem 3. April 2023. Das Startdatum ist geklärt – dafür sind für Fahrgäste aber noch viele andere Dinge ungeklärt.

Für welche Züge darf ich das „Deutschlandticket“ nutzen?

Das „Deutschlandticket“ gilt als Monatskarte und ist jederzeit kündbar. Mit dem 9-Ticket-Ticket kann man alle Züge im Nah- und Regionalverkehr nutzen – also auch Straßenbahnen sowie S- und U-Bahnen und Busse gehören in jeder Stadt dazu. Man kann auch problemlos in andere Städte reisen – vorausgesetzt, man benutzt dafür Regionalzüge. Denn ausgenommen sind Fernzüge wie IC oder ICE – das sind wenige Ausnahmen, wo das „Deutschlandticket“ nicht gilt.

Was passiert bei Monats- oder Abokarten?

Wenn du bereits eine Monatskarte in deiner Stadt hast, wie beispielsweise bei der BVG in Berlin, gilt diese automatisch als 49-Euro-Ticket. Deine Monatskarte von dem jeweiligen Verkehrsverbund kannst du dann praktisch für alle Regionalzüge im ganzen Land nutzen. Der jeweilige Verkehrsverbund wird dann nur noch 49 Euro von deinem Konto abbuchen, wenn deine Monatskarte sonst teurer ist.

Gibt es besondere Angebote in den Ländern?

Neben dem 49-Euro-Ticket können die Länder dennoch spezifische Angebote einführen. In Berlin wurde beispielsweise ein 29-Euro-Monatsticket nach dem 9-Euro-Ticket beschlossen. Für Schüler:innen plant die Landesregierung in Niedersachsen ein 29-Euro-Ticket. In Stralsund verfolgt man andere Pläne und will ein 9-Euro-Ticket für alle Einwohner einführen.

Wo kann man das 49-Euro-Ticket kaufen?

Im Prinzip überall dort, wo es Fahrscheine gibt oder auch an Automaten in den jeweiligen Städten der Verkehrsverbünde – darüber wird aber noch endgültig entschieden. In den Apps der jeweiligen Verkehrsverbünde oder auch in der Bahn-App DB Navigator kann man das Ticket auch kaufen. Grundsätzlich soll es das „Deutschlandticket“ digital in einem Abonnement geben. Das 9-Euro-Ticket gab es damals nur einige Monate – das 49-Euro-Ticket hingegen soll erstmal dauerhaft bestehen bleiben.