Bereits in dieser Woche zeigt sich das Wetter sommerlich warm. Mit rund 25 Grad war es aber noch angenehm. Das wird sich nun an diesem Wochenende ändern: Eine gewaltige Hitze erreicht Deutschland. Meteorologen schließen selbst 40 Grad nicht aus.

Wie eine gewaltige Hitzekuppel oder ein „Heat Dome“ (so wird es gerne in den USA genannt) liegt die Hitze nun über Spanien, Portugal und Teilen Frankreichs. Bei unseren französischen Nachbarn werden in den kommenden Tagen stellenweise 40 bis 42 Grad erreicht werden. Am Wochenende kommt die Extremhitze auch in Deutschland an. Besonders der Westen, Osten und Süden werden voll getroffen werden.

Hitzewelle erreicht Deutschland

„Bereits seit über einer Woche haben wir bei wetter.net nun diese extreme Hitze auf dem Schirm. Sie kam direkt aus Nordafrika aus der Sahara nach Spanien und Portugal, ein echter Sahara-Outbreak. Nun strömen die heißen Luftmassen weiter nach Westeuropa. Selbst London bekommt in den nächsten Tagen Höchstwerte um 33 bis 34 Grad ab. Das ist dort für Mitte Juni auch schon sehr ungewöhnlich warm“, sagt erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

Regional bis 40 Grad möglich

„Wie lange die Hitzeglocke über Europa liegen bleibt ist unklar. Einige Modelle sehen zum Montag eine Abkühlung. Andere sehen Hitze bis weit in die nächste Woche hinein. Alles hängt von einem Kaltlufttrog ab, der aus Nordwesten auf Europa treffen könnte. Dabei liegt die Betonung auf könnte. Sicher ist da noch lange nicht. Es wird sehr heiß werden. Die Nacht auf Sonntag bringt Deutschland eine erste tropische Nacht in 2022. Das bedeutet Sonntagmorgen liegen die Frühwerte über 20 Grad. Zum Schlafen ist das ohne Klimaanlage oftmals sehr unangenehm“, so der Wetter-Experte weiter.

So geht es in den kommenden Tagen weiter

Freitag: 23 bis 33 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, kaum Gewitter

Samstag: 27 bis 38 Grad, extreme Hitze und viel Sonnenschein

Sonntag: 28 bis 38 Grad, extreme Hitze und viel Sonne, später aus Nordwesten Gewitter

Montag: 21 bis 32 Grad, Mix aus Sonne, Wolken und Gewittern, schwülwarm