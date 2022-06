40 Grad möglich: Hitzewelle rollt auf Deutschland zu!

Mit rund 20 Grad ist es in Deutschland derzeit ziemlich angenehm. Doch das könnte sich in den nächsten Tagen ändern: Laut Meteorologen rollt nämlich die erste Hitzewelle des Jahres auf das Land zu. Und die hat es in sich: Demnach könnten sogar bis zu 40 Grad erreicht werden.

Der Hochsommer kommt mit voller Wucht nach Deutschland. Bis es jedoch soweit ist, stürzen die Temperaturen nochmal in den Keller. Doch schon in einigen Tagen kommt die Hitze aus Südeuropa nach Deutschland. Dann ist sogar die erste Tropennacht möglich – das bedeutet: Selbst nachts sinkt das Thermometer nicht unter die 20 Grad-Marke.

Hitzewelle erreicht Deutschland

Tagsüber wird es knackig heiß. Dann sind bis zu 35 Grad drin – sogar von bis zu 40 Grad ist die Rede. „Besonders NRW, Baden-Württemberg und Bayern strahlen mit Sonnenhoch David um die Wette. 28 Grad sind schon am Neckar und am Rhein möglich. Mittwoch und Donnerstag dann in ganz Deutschland Freibadwetter mit 30 Grad und mehr“, sagt Klimatologe Dr. Karsten Brandt von Donnerwetter.de in der Bild-Zeitung.

Die erste Tropennacht wird am Wochenende erwartet

Die Sahara-Hitze, welche Werte von 40 Grad und mehr in Südeuropa erreicht, kommt in den kommenden Tagen auch zu uns – aber wird es auch in Deutschland so knackig heiß? „Das ist im Detail noch unsicher! In Spanien und Portugal wurden gestern wie seit Tagen angekündigt 40 bis 45 Grad erreicht. Dort ist die Hitze für Mitte Juni besonders heftig“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met der Zeitung. Fakt ist: Es wird jedenfalls richtig heiß – in wie weit das Thermometer nach oben geht, wird man sehen. Ab Mittwoch wird es zunehmend wärmer – die erste Tropennacht wird dann am Wochenende erwartet.