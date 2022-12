4 Tipps für gesunde und weiße Zähne

Schöne und gesunde Zähne sind für die meisten enorm wichtig. Gelbliche Zähne sind eben auch unsexy – diese werden vor allem durch zu viel Kaffee oder Nikotin verursacht. Doch nicht nur das Aussehen, sondern auch die Zahngesundheit an sich spielt eine wichtige Rolle. KUKKSI verrät einige Tipps für schöne und gesunde Zähne.

Gesunde und weiße Zähne sehen nicht nur schön aus, sondern sie machen auch selbstbewusst! Die meisten Menschen leiden meist an einer Karieserkrankung – die Ursachen lassen sich auf einige Faktoren zurückführen. Doch diese kann man ganz einfach vermeiden. Der Grund für Zahnprobleme ist größtenteils Zucker, welcher die Zähne langfristig schädigen kann.

Mit diesen Tipps bleiben deine Zähne gesund

Zähne putzen

Es sollte eigentlich selbstverständlich sein: Die Zähne sollten morgens und abends geputzt werden. Und das auch gründlich! Es ist auch sinnvoll, nach jeder Mahlzeit seine Zähne putze – jedoch sollte man nach der Nahrungsaufnahme rund 30 Minuten warten. Denn putzt man die Zähne direkt nach dem Essen, wird möglicherweise der Zahnschmelz angegriffen. Zudem sollte man eine weiche Zahnbürste verwenden, welche denn Zahnschmelz nicht angreift.

Fitness für die Zähne

Als Zwischenmahlzeiten solltest du Nüsse oder auch Äpfel zu dir nehmen. Denn dadurch wird der Speichelfluss angeregt, was die Zahnsubstanz stärkt. Und auch sonst wirkt sich das positiv auf die Gesundheit der Zähne aus.

Das Problem mit dem Zucker

Wie bereits erwähnt, ist Zucker schädlich für die Haare. Das bedeutet aber nicht, dass man komplett auf Zucker verzichten muss – das geht sowieso nicht, da dieser in vielen Lebensmitteln enthalten ist. Um die Zähne aber nicht zu schädigen, sollte man auf „Zucker zwischendurch“ verzichten – wie beispielsweise im Kaffee, Snacks oder Tee.

Zahnseide

Zahnseide gegen Karies ist ein Wundermittel! Zahnbeläge können sich leicht in den Zwischenräumen lagern. Um die schwer erreichbaren Zonen zu reinigen, sollte man Zahnseide verwenden. Und sollte sich doch mal Karies bilden, wovon die wenigsten verschont werden, sollte man doch mal einen Zahnarzt aufsuchen.

Tipps für weiße Zähne

Das eine ist die Zahngesundheit – aber klar: Die Zähne sollten eben auch schön aussehen. Durch diverse Lebensmittel können die Zähne dennoch gelb werden. Doch auch dafür gibt es heutzutage viele Varianten, um ein schönes und weißes Lächeln zu zaubern – unter anderem zählen dazu Bleaching oder auch Veneers. Damit können auch vorhandene Füllungen abgedeckt werden, Zahnfehlstellungen werden korrigiert und die Zahnfarbe wird verbessert. Will man eher auf eine natürliche Methode setzen, eignen sich dafür Salbei & indisches Basilikum sehr gut. Es gibt also genug Dinge, die man für gesunde und weiße Zähne tun kann – und das mit sehr einfachen Mitteln. Schon gelesen? 3 Methoden: So bekommst du weiße Zähne!