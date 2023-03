20 Jahre DSDS: Diese Momente bleiben in Erinnerung!

„Deutschland sucht den Superstar“ feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Gleichzeitig ist es das Ende einer TV-Ära. Denn RTL wird den Erfolgshitnach dieser Staffel einstellen. KUKKSI verrät, welche Momente aus zwei Jahrzehnten besonders in Erinnerung blieben.

DSDS ist einer der erfolgreichsten Castingshows im Fernsehen. Die Sendung hat zahlreiche Sängerinnen und Sänger hervorgebracht, welche Karriere machten – oder auch nach dem Finale abstürzten. Es gibt einige Momente oder Superstar-Anwärter, welche besonders in Erinnerung blieben. KUKKSI-Reporter Oliver Stangl begleitet die Show seit 13 Jahren vor Ort im Studio und verrät, woran oder wen wir uns noch heute erinnern.

Die prägendsten DSDS-Momente aus 20 Jahren

Die erste Staffel von DSDS

Es war das Jahr 2002: RTL läutete mit „Deutschland sucht den Superstar“ eine neue Casting-Ära ein. Die erste Staffel hat alles getoppt und war über Monate DAS Gesprächsthema auf Schulhöfen. Kein Wunder: Die erste Staffel verfolgten pro Folge bis zu 15 Millionen Zuschauer – selbst RTL dürfte sich über diese hohen Quoten gewundert haben. Denn die Konkurrenz wurde regelrecht deklassiert. Juliette Schoppmann galt in der ersten Staffel als haushohe Favoritin – dennoch hat Alexander Klaws die Show gewinnen, welcher danach als Musical-Darsteller durchstarte. In Erinnerung blieb auch Daniel Küblböck – zwar konnte er nicht singen, aber die Zuschauer extrem gut entertainen und hat es auf den dritten Platz geschafft.

Die Lovestory von Pietro und Sarah Lombardi

„Deutschland sucht den Superstar“ etablierte sich auch zur Kuppelshow. Denn durch die Show haben sich Pietro und Sarah Lombardi kennengelernt. Im Finale kämpften die beiden um den Titel, Pietro Lombardi hatte die Nase jedoch vorn. Doch beide haben den Hauptgewinn gezogen – und zwar die Liebe! Sie galten als DAS DSDS-Traumpaar schlechthin – und die Lovestory hielt auch sehr lange. Sie bauten ein Haus, Alessio machte das Familien-Glück perfekt und hatten gemeinsame Sendungen bei RTLZWEI. Doch einige Jahre später kam dann das überraschende Liebes-Aus.

Die Sprüche von Dieter Bohlen

Wenn man an DSDS denkt, fällt einem natürlich auch sofort Dieter Bohlen ein. Denn kein anderer hat das Format so sehr geprägt wie er. Legendär sind vor allem seine Sprüche. Einige Kandidat:innen mussten sich einiges anhören. „Du triffst weder die Töne noch hast du ein Rhythmusgefühl. Das war so ziemlich Top Five der Schlechtesten. Vielleicht kannst du versuchen, mit der Stimme den Leuten die Beine zu enthaaren“ oder „Wollt Ihr wissen, was der Unterschied zwischen Eurer Stimme und ’nem Eimer Scheiße ist? Der Eimer!“ sind nur einige Beispiele.

Kult-Kandidat Menderes Bagci

Nicht nur Dieter Bohlen, sondern auch einige Kandidaten gehören zum Inventar der Show – so auch Menderes Begci. Denn er ist einer der Urgesteine der Sendung. Er war in jeder Staffel dabei und versuchte immer wieder sein Glück. In den ersten Jahren bekam er knallharte Abfuhr von der Jury und konnte mit seinen Gesangskünsten überhaupt nicht überzeugen. Doch er blieb hartnäckig – und das zahlte sich aus. Denn seine musikalische Leistung hat sich nicht nur verbessert, sondern hat es später sogar in den Recall geschafft.

Mark Medlock

Zu einer der bekanntesten Gesichtern von DSDS zählt auch Mark Medlock. KUKKSI bezeichnete ihn damals als einer der besten Superstars – tatsöchlich ist der Gewinner von 2007 einer der erfolgreichsten Kandidaten in der DSDS-History, aber gleichzeitig auch eine tragische Figur. Seine Debütsingle „Mr. Loney“ sowie sein erstes Album „Now or Never“ landeten sofort auf Platz eins der Charts und wurden mit Platin ausgezeichnet. Auch mit seinem zweiten Album startete er durch. Im Jahr 2001 beendeten Mark Medlock und Dieter Bohlen die Zusammenarbeit. Danach zog sich der Sänger aus der Musikbranche zurück und fiel ehermit negativen Schlagzeilen auf – von dem einstigen Erfolg blieb dann kaum noch was übrig. Schon gelesen? DSDS: Das machen die Juroren der ersten Staffel heute