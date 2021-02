2 Broke Girls: Das machen Kat Dennings & Beth Behrs heute!

In “2 Broke Girls” geht es um zwei Mädels, welche einfach immer pleite sind. Im Jahr 2017 wurde die Sitcom eingestellt. Kat Dennings und Beth Behrs waren in den Hauptrollen zu sehen – aber was machen die Darsteller eigentlich heute?

In der Serie geht es um die befreundeten Kellnerinnen Max (Kat Dennings) und Caroline (Beth Behrs), welche in einem Fast-Food-Restaurant haben. Die beiden Girls haben ein gemeinsames Problem: Sie haben einfach keine Kohle und sind immer pleite. Die Kolleginnen sind völlig unterschiedlich, freunden sich dann aber an. Die beiden träumen davon, ihr eigenes Geschäft zu eröffnen und sparen dafür ihr Trinkgeld. Die erste Folge von “2 Broke Girls” lief im Jahr 2011 und wurde nach sechs Staffeln in 2017 eingestellt. KUKKSI hat mal gecheckt, was die Darsteller aus der Serie heute machen.

Das machen die Hauptdarsteller heute

Kat Dennings alias Max

Im Jahr 2000 gab Kat Dennings ihr Schauspieldebüt in “Sex and the City”. Danach hatte sie viele Rollen in Serien wie “CSI: Vegas”, “CSI: NY” oder “Emergency Room – Die Notaufnahme”. Sie ergatterte auch große Rollen in mehreren Filmen – dazu zählte unter anderem “Das Scream Team” (2002), “Raise Your Voice – Lebe deinen Traum” (2004), “Big Mama’s Haus 2” (2006) oder “Charlie Bartlett” (2007). Auch nach “2 Broke Girls” im Jahr 2017 blieb sie der Schauspielerei treu und war in “Dallas & Robo” (2018), “Dollface” (seit 2019) oder “WandaVision” (2021) zu sehen.

Beth Behrs alias Caroline

In der Teenager-Komödie "American Pie präsentiert: Das Buch der Liebe" erhielt Beth Behrs im Jahr 2009 ihre erste Filmrolle – er war der siebte Teil der Reihe. Sie spielte auch in den Filmen "Serial Buddies" (2011) oder auch "Route 30, Too!" (2012) mit. Neben ihrer Hauptrolle in "2 Broke Girls" ergatterte sie Gastrollen in mehreren Serien wie " Navy CIS: L.A." und "Castle". Und auch nach der Serie blieb sie der Schauspielerei treu – so war sie beispielsweise in einer Episode von "The Big Bang Theory" (2018) oder "No Activity" (2019) zu sehen. Seit dem jahr 2018 spielt die Schauspielerin in der Fernsehserie "The Neighborhood" mit.