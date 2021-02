2 Broke Girls: Das bedeutet die Geldsumme im Abspann

Bei dieser Serie ist der Name wirklich Programm. In ,,2 Broke Girls” geht es nämlich um zwei junge Frauen, die wirklich dauerpleite sind und sich deshalb mit einem Kellnerjob gerade so über Wasser halten. Dabei kommt es aber immer wieder zu lustigen Szenen und Situationen. Doch was bedeutet eigentlich die Geldsumme im Vor- und Abspann der Sitcom?

Das Konzept der Serie ist wirklich genial. Kein Wunder, dass sie so erfolgreich wurde und auf dem Sender ProSieben dauerhaft hoch und runter läuft. Dennoch sind ein paar kleine Geheimnisse darin versteckt. So wird in jeder Folge am Anfang und Ende eine Geldsumme gezeigt. Was hat sie zu bedeuten?

Was bedeutet eigentlich die Geldsumme?

Eigentlich dreht sich in der Serie alles nur um das Diner und das Geld der beiden Beautys. Das Geld am Anfang der Serie ist das Geld, was sie gerade zur Verfügung haben. Und das, was dann in der Serie passiert, lässt die beiden ärmer oder reicher werden. Wenn sie zum Beispiel arbeiten gehen und nichts ausgeben, haben sie am Ende der Serie mehr Geld zur Verfügung. Und das wird dann wiederum mit in die nächste Folge genommen. So geht es dann ständig auf und ab.

Gibt es das Diner wirklich?

Nein, leider nicht. Die Serie wird an einem richtigen Filmset gedreht und nicht in einem echten Geschäft. In der Serie liegt das Williamsburg Diner in New York. Genauer gesagt im Stadtteil Brooklyn. Doch ob es das Diner auch in echt gibt oder ob es einem ganz bestimmten Laden nachempfunden wurde, lässt sich leider nicht bestätigen. Dazu gibt es weder Anhaltspunkte noch Hinweise der Schauspieler und Stars. In der Serie ,,How I Met Your Mother” sieht das dagegen schon ganz anders aus. Dort gibt es nämlich den Drehort auch wirklich. Das Pub kann man also wirklich besuchen. Schon gelesen? 2 Broke Girls: Das machen Kat Dennings & Beth Behrs heute!