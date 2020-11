TikTok-Star (16) bekommt Drillinge von One-Night-Stand!

Chioma Amber begeistert mit ihren Clips die Community bei TikTok. Nun hat sie 16-Jährige eine krasse Enthüllung gemacht: Die Influencerin ist schwanger – und zwar mit Drillingen! Bei dem Vater handelt es sich um einen One-Night-Stand.

Erst vor wenigen Monaten überraschte Jasi_xx3 ihre Follower mit Baby-News. Nun ist der nächste TikTok-Star schwanger – und das gleich dreifach! Denn Chioma Amber hat verraten, dass sie Drillinge bekommt. “Ich bekomme Drillinge! Ich kann mein Glück kaum fassen”, schrieb die 16-Jährige bei Instagram.

16-jährige Influencerin erwartet Drillinge

Dazu postete sie einen Schnappschuss, auf welchem ihr Babybauch deutlich zu sehen ist. Sie hält außerdem ein Schild in die Kamera mit der Aufschrift “Can’t wait to meet you three” (Zu deutsch: “Ich kann es kaum erwarten, euch drei kennenzulernen”). Mittlerweile befindet sie sich in der zehnten Schwangerschaftswoche.

Kinder wurden bei einem One-Night-Stand gezeugt

Die werdende Mutter hat in einem YouTube-Clip noch weitere Details verraten. Demnach wurden die Babys bei einem One-Night-Stand gezeugt. In dem Zeitraum habe sie ihre Tage gehabt – daher habe sie nicht verhütet, da sie davon ausgegangen ist, nicht schwanger werden zu können. Dass sie erst 16 Jahre alt ist und es keine Rasselbande wird, ist für die Influencerin kein Problem. Und auch ihre Follower freuen sich riesig für die Beauty! “Ohhh wow! Herzlichen Glückwunsch Liebes, wie schön”, schreibt ein User in den Kommentar. “Ich wünsche dir alles Gute, du wirst es schaffen”, schreibt ein anderer Follower. Schon gelesen? TikTok-Star während Live-Video in Brand gesetzt!