15 Jahre KUKKSI: Promi-Event zum Jubiläum geplant!

15 Jahre heißen Promi-Stuff, exklusive Interviews oder Storys, die einfach nur schräg, interessant oder wissenswert sind: Im Jahr 2023 feiert KUKKSI ein besonderes Jubiläum. Die Reality-Teenie-Marke startete im Jahr 2008 und hat sich im Netz fest etabliert. Das besondere Jubiläum wird mit einem Promi-Event gefeiert. Zudem geben wir weitere Details zur Season 2022/2023 bekannt.

Am 15. Mai 2008 fiel der Startschuss: KUKKSI ging im Netz an den Start! Das Reality-Teenie-Magazin berichtet an 365 Tagen im Jahr über die Celebrities aus Deutschland und den USA, TV-Shows, Life, liefert Reportagen aus den Ressorts Gesundheit, Love und Wissen. Außerdem setzen sich die Redakteure auch mit gesellschaftlichen wichtigen Themen auseinander, welche für die junge Zielgruppe relevant sind – dazu zählen beispielsweise psychische Krankheiten, Probleme mit Freunden und der Familie, Drogen oder auch sexueller Missbrauch. KUKKSI ist das einzige Magazin für junge User, welches aus der Party-Hochburg Mallorca berichtet und auch sonst von zahlreichen Events und TV-Shows aus dem Studio berichtet. Seit dem vergangenen Jahr haben wir die Berichterstattung rund um Reality und Hollywood deutlich erweitert.

Promi-Event soll in Berlin steigen

Im kommenden Jahr soll das besondere Jubiläum mit einem Promi-Event gefeiert werden. Die Planungen dazu sollen im Herbst stattfinden, das Event selber soll im Mai 2023 stattfinden. Eingeladen werden zu der rauschenden Party über den Dächern von Berlin zahlreiche Promis, welche KUKKSI in der Berichterstattung in den vergangenen Jahren geprägt haben, sowie Kooperationspartner, PR-Agenturen oder Sendungsverantwortliche diverser TV-Sender, mit welchen wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Nähere Details zu dem Event und den weiteren Plänen zum 15. Jubiläum wird KUKKSI im Herbst und Winter bekanntgegeben.

Home of Hollywood & Reality

Kurz vor dem Jubiläumsjahr gibt es noch einen Knall – und zwar mit der Fußball-EM 2022. Diese findet nämlich erstmals im Winter statt und auch dazu ist eine umfangreiche Berichterstattung geplant. Das Finale der Fußball-WM steigt kurz vor Weihnachten. Trotz der Fußball-WM wird der Fokus im Dezember auch wie in den vergangenen Jahren diesmal wieder auf Weihnachten liegen. Die wichtigsten Säulen bleiben Reality, Hollywood und natürlich auch Mallorca, denn auch im kommenden Jahr werden wir ausführlich von der Insel berichten. Die KUKKSI-Reporter werden auch in den USA unterwegs sein und sind den Hollywood-Stars dicht auf den Fersen.

DSDS hat KUKKSI geprägt wie kein anderes TV-Format

„Deutschland sucht den Superstar“ wird sich im KUKKSI-Jubiläumsjahr nach 20 Jahren bei RTL verabschieden. Kein anderes Format hat KUKKSI so sehr geprägt wie DSDS – seit mehr als einem Jahrzehnt berichten wir beinahe von jeder Live-Show aus dem Studio. Zu keiner anderen TV-Show hatten wir so viele Interviews wie DSDS – da kommen allein hunderte Kandidaten-Interviews zusammen. Im kommenden Jahr werden wir den Fokus im TV-Bereich vor allem auf die letzte Staffel der erfolgreichen Castingshow legen. Aber auch auf die anderen erfolgreichen Shows sind umfangreiche Berichterstattungen geplant – dazu zählen beispielsweise „Germany’s next Topmodel“ oder auch das Dschungelcamp.