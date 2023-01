15 Jahre KUKKSI: Berichterstattung aus dem Bundestag und Interviews mit Spitzenpolitikern

Der Fokus bei KUKKSI liegt auf Unterhaltung. Das Reality-Teenie-Magazin beschäftigte sich von Beginn an jedoch auch mit ernsten und gesellschaftlichen Themen, welche für junge Leser relevant sind – so auch Politik. Selbst aus dem Bundestag berichteten wir oder führten Interviews mit Spitzenpolitikern.

Politik für junge Menschen interessant machen – diese Aufgabe haben wir uns besonders zu Bundestagswahlen gestellt. Und so riefen wir junge Wahlberechtigte auf, zur Wahl zu gehen oder erklärten, weshalb jede Stimme zählt. Und wir erklärten unter anderem, wie Politik oder auch der Bundestag funktioniert. Zudem gab es immer wieder „Wahl-Checks“ und wir stellten die Spitzenkandidaten der Parteien vor.

Berichterstattung aus dem Bundestag

In den ersten Jahren nach Start berichtete KUKKSI regelmäßig aus dem Bundestag. Unsere Reporter haben dort zahlreiche Politiker zum Interview getroffen. Und auch in den vergangenen Jahren führten wir regelmäßig Interviews mit Spitzenpolitikern. Und klar: Unsere Fragestellung ist etwas anders, als man sie vielleicht von anderen Magazinen kennt. Denn schließlich richtet sich KUKKSI an eine junge Zielgruppe und wir erklären Politik auf verständliche Weise.

Spitzenpolitiker in „KUKKSI fragt, Politiker antworten“ im Interview

Politiker verrieten bei KUKKSI, was wirklich für junge Menschen interessant ist. Unter anderem haben wir Christian Lindner gefragt, was er von einem Wahlrecht ab 16 hält. „Ich bin da skeptisch, was eine Veränderung des Wahlrechts angeht. Die Erfahrungen in den Ländern mit Wahlrecht ab 16 Jahren zeigen, dass davon leider nicht so stark Gebrauch gemacht wird. Und laut Umfragen sind auch viele Jugendliche selbst gegen diese Änderung. Außerdem finde ich, dass das Wahlrecht bei staatlichen Wahlen und die Volljährigkeit nicht voneinander getrennt werden sollen. Rechte und Pflichten gehören zusammen“, sagte der FDP-Politiker im Jahr 2017 im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Wir wollen auch erklären, wie Politiker eigentlich arbeiten. Oder auch, das ein oder andere Detail herauslocken. So wollten wir von Christian Lindner auch wissen, was er von sozialen Netzwerken hält: „Ich nutze Facebook, Twitter, Instagram und Whatsapp, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Ganz egal ob es ein Interview ist, dass ich gegeben habe, ein Einblick in meinen Wahlkampf oder ein Foto aus meinem Urlaub. Inzwischen kann ich mir meinen Alltag ohne die sozialen Netzwerke gar nicht mehr vorstellen. Gleichzeitig probiere ich auch immer gerne neue Dinge aus, vor ein paar Tagen habe ich zum Beispiel ein „Ask my anything“ auf Jodel gemacht. Das hat Spaß gemacht!“

In der Reihe „KUKKSI fragt, Politiker antworten“ wollten wir von Dietmar Bartsch wissen, wie er seinen Alltag abseits der Arbeit verbringt. „Als jemand, der aus Vorpommern kommt, ist es für mich einfach zu sagen: Natur und Ruhe genießen! Ansonsten lese ich viel mehr, habe drei Bücher in für mich kurzer Zeit durch. Albert Camus „Die Pest“, vom „Klassengegner“ Ulf Poschardt „Mündig“ und ein Nicci French-Buch. Sehnsüchtig warte ich darauf, wieder (aktuellen) Sport im Fernsehen gucken zu können“, sagte uns der LINKE-Politiker im Jahr 2020.

Und Gregor Gysi hat uns 2017 verraten, wo er sich in 10 Jahren sieht: „Mit 79 Jahren in fröhlicher Runde, bei einem guten Essen und in der Hoffnung, dass ihr mich gut versorgt.“ Politik verständlich machen und erklären, was Politiker vor allem für junge Menschen in diesem Land machen wollen mit dem ein oder anderen privaten Detail – das hat uns die letzten 15 Jahren auch begleitet. Und auch künftig wird es die Reihe „KUKKSI fragt, Politiker antworten“ zu wichtigen Wahlen geben und werden auch weiterhin versuchen, den Politikern einige Details herauszulocken.