Das wird ungemütlich! In dieser Woche drohen heftige Unwetter in Deutschland. Laut Wetterdiensten ist sogar eine ganze Sturmserie möglich. Mehrere Orkan-Tiefs wirbeln den Frühling zu uns, denn am Freitag sind bis zu 15 Grad möglich. Dafür wird es extrem windig und nass.

In den vergangenen Tagen war es für den Februar schon viel zu mild. Doch es könnte sogar noch viel wärmer werden! Denn ein heftiger Orkan kündigt sich für Deutschland an und bringt gleich den Frühling mit. „Das ist schon richtig heftig. Und jetzt kommt die volle West-Wetterlage, das Mildgebläse vom Atlantik. Der Frühling ist da. Winterwetter wird es in diesem Monat nicht mehr geben“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met in der Bild-Zeitung.

Mehrere Orkan-Tiefs ziehen nach Deutschland

„Die Frage ist nur, wo genau der Schwerpunkt liegen wird. Mal ist es der Norden, dann der Norden und die Mitte. Über der Mitte errechnete heute Morgen das Modell vom Deutschen Wetterdienst einen Orkan“, so der Wetter-Experte weiter. Ob das wirklich eintreffen wird, bleibt abzuwarten. Denn verschiedene Modelle berechnen unterschiedliche Schwerpunkte. Von Donnerstag bis Samstag wird es jedenfalls sehr ungemütlich – neben mehreren Orkan-Tiefs drohen nämlich auch noch Sturmfluten. „Auf der Nordsee voller Orkan bis 150 km/h. In ganz Norddeutschland wären schwere Sturmböen bis hin zu orkanartigen Böen möglich“, so Dominik Jung.

Und auch andere Meteorologen meinen: Da kommt was auf uns zu! „Am wahrscheinlichsten ist derzeit, dass kräftigere Tiefs mit ihrem Windfeld vor allem den Norden streifen und hier häufiger Sturmböen bringen könnten. Vor allem an der Küste und in den Gipfellagen der Mittelgebirge könnte der Wind auch Orkanstärke erreichen“, sagt Martin Pscherer von wetter.de. Aber auch extremere Varianten mit Sturmgefahr für ganz Deutschland sind im Bereich des Möglichen“, erklärt er weiter. Es stecke viel Dynamik in den Sturm- und Orkantiefs auf dem Atlantik, welche auf Deutschland treffen werden.